Santiago Urrutia retoma la actividad este fin de semana en Corea del Sur, donde buscará mantener el liderazgo; mirá horarios y dónde ver las carreras

El piloto uruguayo Santiago Urrutia vuelve a competir este fin de semana y buscará mantener el liderazgo del mundial de TCR World Tour , que tras el recesos retoma la segunda mitad de la temporada con tres carreras en el autódromo de Inje en Corea del Sur, ubicado a 121 kilómetros de Seúl.

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Durante la pausa, Urrutia realizó una preparación especial para la parte definitoria del campeonato.

En esas semanas se concentró en España y Suecia, en donde gracias a su equipo, Geely, y a la empresa que lo representa dirigida por el piloto Fernando Alonso , pudo entrenar en simuladores que le permitieron logar un conocimiento previo del circuito.

Santiago Urrutia en el TCR World Tour 2026

Este viernes en Corea del Sur, en el shakedown previo al primer entrenamiento, Urrutia tuvo problemas con su auto, lo que implica que en la primera carrera del sábado tendrá una penalización de 12 lugares en el puesto de largada.

El gran comienzo de temporada de Santiago Urrutia como líder del campeonato mundial TCR World Tour; mirá cómo le fue y lo que se le viene

Fernando Alonso, con su empresa A14 Management, firmó un acuerdo con Santiago Urrutia para desarrollar la carrera del piloto uruguayo

Santiago Urrutia en Corea del Sur en la etapa del TCR World Tour 2026

Así está la clasificación:

Santiago Urrutia se encuentra primero con 230 puntos, a 10 puntos del español Mikel Azcona, tras haber ganado tres carreras de las 9 que se corrieron hasta el momento.

1) Santiago Urrutia (Uruguay) 230 puntos

2) Mikel Azcona (España) 220 puntos

3) Norbert Michelisz (Hungría) 198 puntos

4) Yann Erlacher (Francia) 186 puntos

- Su equipo, Geely, también lidera el mundial a nivel de equipos.

Santiago Urrutia en Corea del Sur en la etapa del TCR World Tour 2026

La actividad del fin de semana:

Pruebas de clasificación este viernes 2 de octubre a las 22:10 (hora uruguaya)

La primera carrera será el sábado 3/10 a las 3:30 horas

La segunda carrera el sábado 3/10 a las 22:40 horas

La tercera carrera el domingo 4/10 a las 4:30 horas

Santiago Urrutia en Corea del Sur en la etapa del TCR World Tour 2026

Por dónde ver las carreras de Santiago Urrutia

Estas carreras se podrán ver en vivo por el canal de Youtube del TCR World Tour y por Antel TV.

Así sigue el campeonato:

Tras estas tres carreras en Seúl, Santiago Urrutia tendrá tres fechas más por delante:

16 al 18 de octubre en China

24 al 25 de octubre en China

19 al 22 de noviembre en Macao