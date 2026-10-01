Las mujeres uruguayas hicieron historia en los Juegos Odesur: récord de medallas, protagonistas y una cosecha que no para de crecer

En ese sentido se contabilizaron las tres medallas de oro en las que participó Romina Cetraro como timonel del ocho remos largos con timonel de remo, donde la voz de mando y conducción del bote la llevó una mujer.
Con ese criterio, las uruguayas alcanzaron en Santa Fe 2026 una cosecha de 23 preseas, superando las 19 de Rosario 1982, una marca que había permanecido durante 44 años.
De cuatro medallas a 20 en apenas 12 años
El crecimiento adquiere otra dimensión cuando se observa la evolución reciente.
Uruguay había conseguido solamente cuatro medallas femeninas en Medellín 2010 y volvió a obtener cuatro en Santiago 2014.
A partir de allí comenzó una escalada: 11 en Cochabamba 2018, 15 en Asunción 2022 y 20 en Santa Fe 2026.
La producción femenina se multiplicó por cinco entre 2014 y 2026.
El crecimiento no responde solamente a una deportista excepcional o a una disciplina determinada. La cosecha de Santa Fe se extendió por atletismo, bochas, boxeo, canotaje, fútbol, hockey sobre césped, natación, pelota vasca, remo, taekwondo y tiro.
Esa diversificación marca una diferencia respecto de las primeras décadas de los Juegos, cuando buena parte de los éxitos femeninos uruguayos estaban concentrados fundamentalmente en atletismo y natación.
De las pioneras a Claudia Acerenza
Bolivia 1978 dejó las primeras grandes protagonistas de esta historia. Norma Lucía Azcune ganó el lanzamiento de disco y Elena Ospitaleche fue campeona de los 100 y 200 m pecho.
La natación tuvo un peso enorme en aquella primera edición: Carolina Peroni, Silvana Barbato y Ana Sofía Peroni, entre otras, acumularon podios individuales y en relevos.
En Rosario 1982, Silvana Barbato impuso el récord de siete medallas ganadas en una misma edición. Curiosamente, todas fueron de plata.
Ese mismo año, Azul Martorel, en nado sincronizado (hoy denominado natación artística) y en Santiago 1986, Berenice Da Silva, en lanzamientos de bala y disco, ganaron dos oros en el mismo evento, en hitos que marcaron la historia del deporte femenino uruguayo.
Fue en 1986 que emergió en todo su potencial quien fuera la reina de la velocidad del atletismo uruguayo en esa década.
Claudia Acerenza consiguió nueve medallas entre Santiago 1986 y Lima 1990: cuatro oros y cinco platas.
En 1986 fue plata en 100 y 200 m y campeona en los relevos 4x100 y 4x400. Cuatro años después repitió los dos oros en relevos y agregó platas en 100, 200 y 400 metros.
Sus nueve podios constituyen la cosecha individual más grande de Uruguay para una mujer.
Sus cuatro oros también son un récord, aunque ninguno lo alcanzó en una prueba individual.
Déborah Rodríguez, cinco Juegos subiendo al podio
Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo
Si Acerenza representa cantidad, Déborah Rodríguez convirtió la continuidad en su marca histórica.
La atleta consiguió medallas en cinco ediciones consecutivas de los Juegos Suramericanos.
No hay ni siquiera un varón que haya logrado algo semejante ya que el remero Leandro Salvagno ganó medallas en cuatro ediciones (2002, 2006, 2022 y 2026) y el saltador en largo Emiliano Lasa en cuatro de sus cinco participaciones (2014, 2018, 2022 y 2026; en Medellín 2010 fue cuarto).
Su recorrido comenzó con la plata de los 400 metros vallas en Medellín 2010. En Santiago 2014 ganó los 400 vallas y los 800 metros (igualando la gesta de Berenice Da Silva de 1986); en Cochabamba 2018 volvió a imponerse en 800; repitió el oro de esa distancia en Asunción 2022 y cerró Santa Fe 2026 con una plata.
Son seis medallas en cinco Juegos diferentes, obtenidas a lo largo de 16 años.
Es la única deportista uruguaya de la historia con cuatro oros en pruebas individuales.
Romina Cetraro y tres oros en unos mismos Juegos
Tatiana Seijas y Romina Cetraro
Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo
El remo produjo en Santa Fe otra de las historias singulares.
Romina Cetraro consiguió tres medallas de oro en una misma edición: como timonel del ocho masculino, en el ocho mixto con timonel y en el remo coastal en el doble femenino junto a Zoe Acosta.
Además obtuvo un bronce en doble par peso ligero junto a Tatiana Seijas.
Ya había sido campeona como timonel del ocho masculino en Asunción 2022.
Se convirtió en la primera uruguaya en ganar tres oros en una misma edición.
Angelina Solari terminó con una espera de 32 años
La natación femenina, protagonista absoluta de los primeros Juegos, volvió a tener una campeona uruguaya en Santa Fe.
Angelina Solari ganó los 100 m libre y consiguió el primer oro femenino uruguayo de la natación en los Odesur en 32 años.
La anterior campeona había sido Érika Graf, vencedora de los 100 y 200 m pecho en Valencia 1994.
La última medalla en este deporte la había logrado Martín Melconian, en el 50 m pecho (prueba no olímpica) de Medellín 2010.
Fue la primera vez que una uruguaya ganó el 100 m libre, la prueba madre de la velocidad.
Julieta Mautone volvió a hacerlo ocho años después
Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo
El tiro también produjo una actuación con perspectiva histórica.
Julieta Mautone ganó la pistola de aire 10 metros en Santa Fe 2026, ocho años después de haber conquistado esa misma prueba en Cochabamba 2018.
Mautone se convirtió así en la segunda mujer uruguaya con dos oros individuales obtenidos en ediciones diferentes de los Juegos Suramericanos. La primera en lograrlo fue Déborah Rodríguez.
Primeras veces y nombres que volvieron al podio
La dimensión de Santa Fe también aparece en las historias que se esconden detrás del total.
Emilia Milich abrió un nuevo capítulo para el canotaje femenino uruguayo: obtuvo plata en el K2 500 mixto junto a Julián Cabrera y bronce en el K1 500. Fueron las primeras medallas para las mujeres uruguayas en este deporte.
Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo
En bochas, Karen Sanguinet consiguió la plata y sumó su segunda medalla sudamericana después del bronce obtenido en una prueba mixta en Asunción 2022.
Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo
La joven promesa de las bochas, Valentina Pérez, fue bronce junto con Facundo Fierro en rafa volo mixto, mientras que Celeste Alaniz aportó otro bronce junto a Cristian Calero en petanca mixto.
Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo
En taekwondo, Sara Grippoli consiguió la plata en -49 kilos, el mejor resultado femenino de la historia para una uruguaya en este deporte (las dos anteriores medallas eran de bronce, entre las damas).
Foto: Fran Orrego/Comité Olímpico Uruguayo
Sofía “Pupi” Vicente también volvió a subir al podio. Después de la plata obtenida junto a Mariangel Maneiro en Cochabamba 2018, cuando tenía 16 años, consiguió otra en Santa Fe junto a Camila Naviliat. Se transformó así en la primera uruguaya de pelota vasca en conseguir medallas en dos ediciones diferentes.
Camila Naviliat y Sofía Vicente
Foto: Fran Orrego/Comité Olímpico Uruguayo
Leonella Acosta agregó un bronce en frontball consolidándose como una de las mejores del continente.
Foto: Fran Orrego/Comité Olímpico Uruguayo
El boxeo aportó otros dos bronces mediante Tatiana Correa y Ailen Cabrera, pero en sus casos el valor de la conquista es meramente numérico: la escasa cantidad de competidoras en sus categorías las llevó a debutar directamente en semifinales donde perdieron y al ser un deporte de combate, se reparten dos bronces por prueba por lo que ganaron medalla si ganar combates.
El remo se transformó en una fábrica de medallas
El crecimiento reciente tiene al remo como uno de sus grandes protagonistas.
En Cochabamba 2018, Sabrina Díaz consiguió dos bronces individuales -single peso ligero y single abierto- y otro junto a Macarena Bonilla.
En Santa Fe, Nicole Yarzón repitió aquella doble presencia individual en el podio, con bronces tanto en single peso ligero como abierto.
Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo
Ynela Aires y Zoe Acosta fueron bronce en dos remos largos sin timonel; Tatiana Seijas y Romina Cetraro lograron otro bronce en doble par peso ligero; Cetraro y Acosta fueron campeonas en coastal doble femenino y el ocho mixto con timonel también terminó en lo más alto donde la presencia femenina estuvo integrada por Cetraro, Acosta, Aires, Seijas y la joven Lucía Arrieta, como timonel. Los varones que corrieron esta prueba fueron Luciano García, Leandro Rodas, Martín Zócalo y Marcos Sarraute.
Ynela Aires, Zoe Acosta, Romina Cetraro, Lucía Arrieta y Tatiana Seijas
Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo
Hockey y fútbol: las medallas que involucran a todo un plantel
Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo
El crecimiento femenino también tiene una dimensión colectiva.
El hockey sobre césped lleva una extensa presencia en el podio: bronce en Buenos Aires 2006 y Santiago 2014, plata en Cochabamba 2018, bronce en Asunción 2022 y nuevamente bronce en Santa Fe 2026.
Dentro de esa continuidad sobresale Manuela Vilar del Valle, integrante de los equipos medallistas de 2014, 2022 y 2026. Con esa marca emuló a Kaisuami Dall'Orso y ahora son las únicas mujeres con tres podios en deportes colectivos.
Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo
El fútbol femenino, por su parte, consiguió el bronce en Santa Fe después de haber ganado la plata en Asunción 2022. De esa manera, enlazó dos ediciones consecutivas en el podio aunque lo hizo sin ganar partidos en cancha porque la final del bronce se la llevó por penales ante Paraguay, con el que había perdido en fase regular.
De las pioneras a una generación cada vez más diversa
|Deportista
| Medalla
| Deporte, prueba
|Angelina Solari
|Oro
|Natación, 100 m libre
| Julieta Mautone
|Oro
|Tiro, pistola de aire 10 m
| Romina Cetraro
|Oro
|Remo, 8 remos largos con timonel
| Romina Cetraro
|Oro
|Remo, 8 largos mixto con timonel
| Zoe Acosta
|Oro
|Remo, 8 largos mixto con timonel
| Ynela Aires
|Oro
|Remo, 8 largos mixto con timonel
| Tatiana Seijas
|Oro
|Remo, 8 largos mixto con timonel
| Lucía Arrieta
|Oro
|Remo, 8 largos mixto con timonel
| Romina Cetraro
|Oro
|Remo coastal, doble
| Zoe Acosta
|Oro
|Remo coastal, doble
| Déborah Rodríguez
|Plata
|Atletismo, 800 m
| Karen Sanguinet
|Plata
|Bochas, individual
| Emilia Milich
|Plata
|Canotaje, K2 500 mixto
| Sara Grippoli
|Plata
|Taekwondo, -49 k
| Camila Naviliat
|Plata
|Pelota vasca, trinquete goma
| Sofía Vicente
|Plata
|Pelota vasca, trinquete goma
| Celeste Alaniz
|Bronce
|Bochas, petanca mixto
| Valentina Pérez
|Bronce
|Bochas, rafa volo mixto
| Tatiana Correa
|Bronce
|Boxeo, -65 k
| Ailen Cabrera
|Bronce
|Boxeo, -75 k
| Emilia Milich
|Bronce
|Canotaje, K1 500
| Las Cimarronas
|Bronce
|Hockey sobre césped
| Fútbol
|Bronce
|Equipo
| Leonella Acosta
|Bronce
|Pelota vasca, frontball
| Nicole Yarzón
|Bronce
|Remo, single abierto
| Nicole Yarzón
|Bronce
|Remo, single peso ligero
| Ynela Aires
|Bronce
|Remo, dos remos largos
| Zoe Acosta
|Bronce
|Remo, dos remos largos
| Romina Cetraro
|Bronce
|Remo, doble par peso ligero
| Tatiana Seijas
|Bronce
|Remo, doble par peso ligero
La evolución de las medallas femeninas uruguayas en los Juegos Odesur no dibuja una línea ascendente perfecta.
Hubo una primera época de enorme producción, con 14 medallas ponderadas en Bolivia 1978 y 19 en Rosario 1982. Luego llegaron diferentes oscilaciones hasta alcanzar un mínimo de cuatro en Medellín 2010 y Santiago 2014.
Lo que ocurrió después rompe esa tendencia. Cochabamba 2018: 11. Asunción 2022: 15. Santa Fe 2026: 23.
Y el cambio no está solamente en el número.
Está en una campeona de natación después de 32 años. En una atleta que subió al podio durante cinco Juegos consecutivos. En una tiradora capaz de ganar dos veces con ocho años de diferencia. En las primeras medallas del canotaje. En el crecimiento del remo. En dos podios consecutivos del fútbol. En la continuidad del hockey sobre césped. Y en deportes que décadas atrás ni siquiera aparecían en el mapa de las medallistas uruguayas.
Casi medio siglo después de aquellas primeras campeonas de 1978, Santa Fe 2026 dejó la mayor cosecha femenina de Uruguay en la historia de los Juegos Suramericanos.
Y, más que una fotografía aislada, los números de las últimas cuatro ediciones muestran todo una tendencia.
|Edición de Juegos Odesur
| Medallas ganadas por mujeres
|La Paz 1978
|14
| Rosario 1982
|19
| Santiago 1986
|12
| Lima 1990
|11
| Valencia 1994
|6
| Cuenca 1998
|12
| Brasil 2002
|6
| Buenos Aires 2006
|5
| Medellín 2010
|4
| Santiago 2014
|4
| Cochabamba 2018
|11
| Asunción 2022
|15
| Santa Fe 2026
|23