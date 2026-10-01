Las mujeres uruguayas hicieron historia en los Juegos Odesur: récord de medallas, protagonistas y una cosecha que no para de crecer

Hay una fotografía de los Juegos Odesur de Santa Fe 2026 que trasciende las actuaciones individuales y permite observar el deporte uruguayo desde una perspectiva mucho más amplia. Las mujeres consiguieron la mayor cantidad de medallas desde que Uruguay participa en los Juegos Sudamericanos y establecieron varios hitos que atraviesan deportes y generaciones.

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Desde aquellas primeras medallas de Bolivia 1978 hasta las conseguidas 48 años después en Santa Fe, hubo campeonas, pioneras, récords y también períodos de menor presencia en el podio.

Pero nunca hubo una cosecha como la de 2026 donde las mujeres conquistaron una histórica cifra de 23 medallas.

Para realizar la comparación histórica, Referí tomó cada medalla obtenida en pruebas con participación femenina , tanto en forma individual como en deportes de equipos y también en pruebas mixtas, es decir, con el aporte conjunto de varones y mujeres en forma conjunta.

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En ese sentido se contabilizaron las tres medallas de oro en las que participó Romina Cetraro como timonel del ocho remos largos con timonel de remo, donde la voz de mando y conducción del bote la llevó una mujer.

Con ese criterio, las uruguayas alcanzaron en Santa Fe 2026 una cosecha de 23 preseas, superando las 19 de Rosario 1982, una marca que había permanecido durante 44 años.

De cuatro medallas a 20 en apenas 12 años

El crecimiento adquiere otra dimensión cuando se observa la evolución reciente.

Uruguay había conseguido solamente cuatro medallas femeninas en Medellín 2010 y volvió a obtener cuatro en Santiago 2014.

A partir de allí comenzó una escalada: 11 en Cochabamba 2018, 15 en Asunción 2022 y 20 en Santa Fe 2026.

La producción femenina se multiplicó por cinco entre 2014 y 2026.

El crecimiento no responde solamente a una deportista excepcional o a una disciplina determinada. La cosecha de Santa Fe se extendió por atletismo, bochas, boxeo, canotaje, fútbol, hockey sobre césped, natación, pelota vasca, remo, taekwondo y tiro.

Esa diversificación marca una diferencia respecto de las primeras décadas de los Juegos, cuando buena parte de los éxitos femeninos uruguayos estaban concentrados fundamentalmente en atletismo y natación.

De las pioneras a Claudia Acerenza

Bolivia 1978 dejó las primeras grandes protagonistas de esta historia. Norma Lucía Azcune ganó el lanzamiento de disco y Elena Ospitaleche fue campeona de los 100 y 200 m pecho.

La natación tuvo un peso enorme en aquella primera edición: Carolina Peroni, Silvana Barbato y Ana Sofía Peroni, entre otras, acumularon podios individuales y en relevos.

En Rosario 1982, Silvana Barbato impuso el récord de siete medallas ganadas en una misma edición. Curiosamente, todas fueron de plata.

Ese mismo año, Azul Martorel, en nado sincronizado (hoy denominado natación artística) y en Santiago 1986, Berenice Da Silva, en lanzamientos de bala y disco, ganaron dos oros en el mismo evento, en hitos que marcaron la historia del deporte femenino uruguayo.

Fue en 1986 que emergió en todo su potencial quien fuera la reina de la velocidad del atletismo uruguayo en esa década.

Claudia Acerenza consiguió nueve medallas entre Santiago 1986 y Lima 1990: cuatro oros y cinco platas.

En 1986 fue plata en 100 y 200 m y campeona en los relevos 4x100 y 4x400. Cuatro años después repitió los dos oros en relevos y agregó platas en 100, 200 y 400 metros.

Sus nueve podios constituyen la cosecha individual más grande de Uruguay para una mujer.

Sus cuatro oros también son un récord, aunque ninguno lo alcanzó en una prueba individual.

Déborah Rodríguez, cinco Juegos subiendo al podio

Déborah Rodríguez Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo

Si Acerenza representa cantidad, Déborah Rodríguez convirtió la continuidad en su marca histórica.

La atleta consiguió medallas en cinco ediciones consecutivas de los Juegos Suramericanos.

No hay ni siquiera un varón que haya logrado algo semejante ya que el remero Leandro Salvagno ganó medallas en cuatro ediciones (2002, 2006, 2022 y 2026) y el saltador en largo Emiliano Lasa en cuatro de sus cinco participaciones (2014, 2018, 2022 y 2026; en Medellín 2010 fue cuarto).

Su recorrido comenzó con la plata de los 400 metros vallas en Medellín 2010. En Santiago 2014 ganó los 400 vallas y los 800 metros (igualando la gesta de Berenice Da Silva de 1986); en Cochabamba 2018 volvió a imponerse en 800; repitió el oro de esa distancia en Asunción 2022 y cerró Santa Fe 2026 con una plata.

Son seis medallas en cinco Juegos diferentes, obtenidas a lo largo de 16 años.

Es la única deportista uruguaya de la historia con cuatro oros en pruebas individuales.

Romina Cetraro y tres oros en unos mismos Juegos

Tatiana Seijas y Romina Cetraro Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo

El remo produjo en Santa Fe otra de las historias singulares.

Romina Cetraro consiguió tres medallas de oro en una misma edición: como timonel del ocho masculino, en el ocho mixto con timonel y en el remo coastal en el doble femenino junto a Zoe Acosta.

Además obtuvo un bronce en doble par peso ligero junto a Tatiana Seijas.

Ya había sido campeona como timonel del ocho masculino en Asunción 2022.

Se convirtió en la primera uruguaya en ganar tres oros en una misma edición.

Angelina Solari terminó con una espera de 32 años

Angelina Solari Foto: Unar Agency/Focouy

La natación femenina, protagonista absoluta de los primeros Juegos, volvió a tener una campeona uruguaya en Santa Fe.

Angelina Solari ganó los 100 m libre y consiguió el primer oro femenino uruguayo de la natación en los Odesur en 32 años.

La anterior campeona había sido Érika Graf, vencedora de los 100 y 200 m pecho en Valencia 1994.

La última medalla en este deporte la había logrado Martín Melconian, en el 50 m pecho (prueba no olímpica) de Medellín 2010.

Fue la primera vez que una uruguaya ganó el 100 m libre, la prueba madre de la velocidad.

Julieta Mautone volvió a hacerlo ocho años después

Julieta Mautone Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo

El tiro también produjo una actuación con perspectiva histórica.

Julieta Mautone ganó la pistola de aire 10 metros en Santa Fe 2026, ocho años después de haber conquistado esa misma prueba en Cochabamba 2018.

Mautone se convirtió así en la segunda mujer uruguaya con dos oros individuales obtenidos en ediciones diferentes de los Juegos Suramericanos. La primera en lograrlo fue Déborah Rodríguez.

Primeras veces y nombres que volvieron al podio

La dimensión de Santa Fe también aparece en las historias que se esconden detrás del total.

Emilia Milich abrió un nuevo capítulo para el canotaje femenino uruguayo: obtuvo plata en el K2 500 mixto junto a Julián Cabrera y bronce en el K1 500. Fueron las primeras medallas para las mujeres uruguayas en este deporte.

Emilia Milich Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo

En bochas, Karen Sanguinet consiguió la plata y sumó su segunda medalla sudamericana después del bronce obtenido en una prueba mixta en Asunción 2022.

Karen Sanguinet Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo

La joven promesa de las bochas, Valentina Pérez, fue bronce junto con Facundo Fierro en rafa volo mixto, mientras que Celeste Alaniz aportó otro bronce junto a Cristian Calero en petanca mixto.

Valentina Pérez Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo

En taekwondo, Sara Grippoli consiguió la plata en -49 kilos, el mejor resultado femenino de la historia para una uruguaya en este deporte (las dos anteriores medallas eran de bronce, entre las damas).

Sara Grippoli Foto: Fran Orrego/Comité Olímpico Uruguayo

Sofía “Pupi” Vicente también volvió a subir al podio. Después de la plata obtenida junto a Mariangel Maneiro en Cochabamba 2018, cuando tenía 16 años, consiguió otra en Santa Fe junto a Camila Naviliat. Se transformó así en la primera uruguaya de pelota vasca en conseguir medallas en dos ediciones diferentes.

Camila Naviliat y Sofía Vicente Foto: Fran Orrego/Comité Olímpico Uruguayo

Leonella Acosta agregó un bronce en frontball consolidándose como una de las mejores del continente.

Leonella Acosta Foto: Fran Orrego/Comité Olímpico Uruguayo

El boxeo aportó otros dos bronces mediante Tatiana Correa y Ailen Cabrera, pero en sus casos el valor de la conquista es meramente numérico: la escasa cantidad de competidoras en sus categorías las llevó a debutar directamente en semifinales donde perdieron y al ser un deporte de combate, se reparten dos bronces por prueba por lo que ganaron medalla si ganar combates.

El remo se transformó en una fábrica de medallas

El crecimiento reciente tiene al remo como uno de sus grandes protagonistas.

En Cochabamba 2018, Sabrina Díaz consiguió dos bronces individuales -single peso ligero y single abierto- y otro junto a Macarena Bonilla.

En Santa Fe, Nicole Yarzón repitió aquella doble presencia individual en el podio, con bronces tanto en single peso ligero como abierto.

Nicole Yarzón Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo

Ynela Aires y Zoe Acosta fueron bronce en dos remos largos sin timonel; Tatiana Seijas y Romina Cetraro lograron otro bronce en doble par peso ligero; Cetraro y Acosta fueron campeonas en coastal doble femenino y el ocho mixto con timonel también terminó en lo más alto donde la presencia femenina estuvo integrada por Cetraro, Acosta, Aires, Seijas y la joven Lucía Arrieta, como timonel. Los varones que corrieron esta prueba fueron Luciano García, Leandro Rodas, Martín Zócalo y Marcos Sarraute.

Ynela Aires, Zoe Acosta, Romina Cetraro, Lucía Arrieta y Tatiana Seijas Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo

Hockey y fútbol: las medallas que involucran a todo un plantel

Las Cimarronas Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo

El crecimiento femenino también tiene una dimensión colectiva.

El hockey sobre césped lleva una extensa presencia en el podio: bronce en Buenos Aires 2006 y Santiago 2014, plata en Cochabamba 2018, bronce en Asunción 2022 y nuevamente bronce en Santa Fe 2026.

Dentro de esa continuidad sobresale Manuela Vilar del Valle, integrante de los equipos medallistas de 2014, 2022 y 2026. Con esa marca emuló a Kaisuami Dall'Orso y ahora son las únicas mujeres con tres podios en deportes colectivos.

Manuela Vilar del Valle Foto: Lucía Pérez/Comité Olímpico Uruguayo

El fútbol femenino, por su parte, consiguió el bronce en Santa Fe después de haber ganado la plata en Asunción 2022. De esa manera, enlazó dos ediciones consecutivas en el podio aunque lo hizo sin ganar partidos en cancha porque la final del bronce se la llevó por penales ante Paraguay, con el que había perdido en fase regular.

De las pioneras a una generación cada vez más diversa

Deportista Medalla Deporte, prueba Angelina Solari Oro Natación, 100 m libre Julieta Mautone Oro Tiro, pistola de aire 10 m Romina Cetraro Oro Remo, 8 remos largos con timonel Romina Cetraro Oro Remo, 8 largos mixto con timonel Zoe Acosta Oro Remo, 8 largos mixto con timonel Ynela Aires Oro Remo, 8 largos mixto con timonel Tatiana Seijas Oro Remo, 8 largos mixto con timonel Lucía Arrieta Oro Remo, 8 largos mixto con timonel Romina Cetraro Oro Remo coastal, doble Zoe Acosta Oro Remo coastal, doble Déborah Rodríguez Plata Atletismo, 800 m Karen Sanguinet Plata Bochas, individual Emilia Milich Plata Canotaje, K2 500 mixto Sara Grippoli Plata Taekwondo, -49 k Camila Naviliat Plata Pelota vasca, trinquete goma Sofía Vicente Plata Pelota vasca, trinquete goma Celeste Alaniz Bronce Bochas, petanca mixto Valentina Pérez Bronce Bochas, rafa volo mixto Tatiana Correa Bronce Boxeo, -65 k Ailen Cabrera Bronce Boxeo, -75 k Emilia Milich Bronce Canotaje, K1 500 Las Cimarronas Bronce Hockey sobre césped Fútbol Bronce Equipo Leonella Acosta Bronce Pelota vasca, frontball Nicole Yarzón Bronce Remo, single abierto Nicole Yarzón Bronce Remo, single peso ligero Ynela Aires Bronce Remo, dos remos largos Zoe Acosta Bronce Remo, dos remos largos Romina Cetraro Bronce Remo, doble par peso ligero Tatiana Seijas Bronce Remo, doble par peso ligero

La evolución de las medallas femeninas uruguayas en los Juegos Odesur no dibuja una línea ascendente perfecta.

Hubo una primera época de enorme producción, con 14 medallas ponderadas en Bolivia 1978 y 19 en Rosario 1982. Luego llegaron diferentes oscilaciones hasta alcanzar un mínimo de cuatro en Medellín 2010 y Santiago 2014.

Lo que ocurrió después rompe esa tendencia. Cochabamba 2018: 11. Asunción 2022: 15. Santa Fe 2026: 23.

Y el cambio no está solamente en el número.

Está en una campeona de natación después de 32 años. En una atleta que subió al podio durante cinco Juegos consecutivos. En una tiradora capaz de ganar dos veces con ocho años de diferencia. En las primeras medallas del canotaje. En el crecimiento del remo. En dos podios consecutivos del fútbol. En la continuidad del hockey sobre césped. Y en deportes que décadas atrás ni siquiera aparecían en el mapa de las medallistas uruguayas.

Casi medio siglo después de aquellas primeras campeonas de 1978, Santa Fe 2026 dejó la mayor cosecha femenina de Uruguay en la historia de los Juegos Suramericanos.

Y, más que una fotografía aislada, los números de las últimas cuatro ediciones muestran todo una tendencia.