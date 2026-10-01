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Baja en Peñarol: Abel Hernández se lesionó ante Montevideo City Torque, tuvo que ser examinado en una clínica y se perderá al menos el próximo partido

El delantero cayó mal en una jugada y tras el partido tuvo que ser examinado en una clínica

1 de octubre de 2026 9:13 hs
Abel Hernández

Abel Hernández

Foto: Dante Fernández/Focouy

Abel Hernández, delantero y figura de Peñarol, sufrió una lesión en el partido ante Montevideo City Torque de este miércoles en el Estadio Centenario, por lo que tuvo que ser trasladado a una clínica para realizarse exámenes.

El atacante que ingresó a los 74 minutos del encuentro que tuvo empate 1-1 tuvo una mala caída al intentar una chilena en una jugada de ataque.

Por ese motivo sufrió un fuerte dolor en la clavícula derecha, aunque pudo continuar hasta el final del encuentro.

Abel Hernández

Abel Hernández

Tras el partido y ante la persistencia del dolor, Abel Hernández fue llevado a una clínica para que se le realizaran exámenes y conocer la magnitud de su lesión.

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Los chequeos determinaron que no tiene una lesión ósea de gravedad, pero que sí padece un esguince en la zona afectada.

Por ese motivo, el delantero no estará en el próximo partido ante Racing el domingo a las 19:30 y queda muy en duda para el siguiente encuentro por el Torneo Clausura ante Progreso el sábado 10 de octubre.

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