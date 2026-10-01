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Lucas Ferreira valoró el empate de Peñarol ante Montevideo City Torque: "Nos obligaron a meternos atrás, lo sufrimos"

"No nos pasaron por arriba, en lo futbolístico sí pero en lo físico no porque corrimos, metimos y cuando tuvimos contragolpes fuimos para adelante", expresó el zaguero

1 de octubre de 2026 7:45 hs
Lucas Ferreira contra Nahuel da Silva en el partido entre Torque y Peñarol&nbsp;

Lucas Ferreira contra Nahuel da Silva en el partido entre Torque y Peñarol 

Foto: Dante Fernández/Focouy

El zaguero de Peñarol Lucas Ferreira aseguró que el carbonero sufrió más de la cuenta en el empate 1-1 ante Montevideo City Torque de este miércoles por la noche, pendiente de la primera fecha del Torneo Clausura, y habló sobre los errores en el gol del ciudadano.

En una rueda de prensa realizada tras el encuentro, Ferreira lamentó que a Peñarol le faltó juego durante gran parte del encuentro. "Nos tenemos que animar un poco más. Salimos muy bien, hicimos el gol y ya empezamos a dividir la pelota. De otra manera podemos hacer un poco más", expresó el defensor.

Consultado sobre cómo vivió el segundo tiempo, en el que Torque dominó a Peñarol durante gran parte del desarrollo, el zaguero reconoció que por momentos la pasaron mal: "Ellos juegan bien, nos obligaron a meternos atrás. Lo sufrimos, pero estuvimos bien parados e hicimos un buen laburo".

"Sufrimos, pero estábamos bien parados. Creo que no nos pasaron por arriba, en lo futbolístico sí pero en lo físico no porque corrimos, metimos y cuando tuvimos contragolpes fuimos bien para adelante", agregó.

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Sobre el gol de Esteban Obregón, anotado al minuto de que Matías Arezo abriera la cuenta para el mirasol, Ferreira explicó que fue una "jugada entreverada" en la que el pase inicial de Franco Romero "queda un poco corto" y Nahuel Herrera confió en que la pelota iba "para Washi" Aguerre.

"Nos faltó comunicación, son errores que pueden pasar", marcó el defensor, que cuando le preguntaron si es un buen punto el que obtuvo Peñarol contestó que "obviamente" lo es. "Ellos juegan bien, juegan lindo, nosotros intentamos contrarrestar eso", sentenció.

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