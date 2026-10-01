Arranca el pago de jubilaciones y pensiones de octubre: BPS detalló cuándo y dónde cobrar

El Banco de Previsión Social (BPS) comenzará este viernes 2 de octubre el pago de jubilaciones y pensiones correspondiente al mes . Quienes cobran a través de bancos o instrumentos de dinero electrónico recibirán el dinero directamente en sus cuentas.

El Banco de Previsión Social (BPS) informó cómo se realizará el pago de jubilaciones y pensiones en octubre de 2026 , tanto en Montevideo como en el interior del país.

El pago de las prestaciones comenzará este viernes 2 de octubre en el Edificio Sede del BPS en Montevideo y en los locales de las redes habilitadas en todo el territorio nacional.

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Las personas que reciben sus prestaciones mediante una cuenta bancaria o instrumentos de dinero electrónico tendrán el dinero acreditado directamente el viernes 2 de octubre . Esto incluye a quienes utilizan Midinero, DeAnda, Prex y OCA Blue .

En Montevideo se mantendrá el calendario establecido por el organismo y las modalidades habituales de cobro. Los pagos presenciales podrán realizarse tanto en el Edificio Sede del BPS como en los locales descentralizados de Abitab, Anda y Redpagos.

En el interior, los beneficiarios deberán concurrir a los locales habilitados de su localidad, que incluyen Abitab, Anda, Redpagos y supermercados El Dorado.

Los pagos a domicilio en Montevideo y las giras de pago en el interior también continuarán realizándose de la forma habitual.

Calendario de pagos del BPS para trabajadores activos en octubre

El BPS también informó las fechas de pago de prestaciones para trabajadores activos correspondientes a octubre de 2026. Para quienes cobran mediante bancos o redes de cobranza, tanto en Montevideo como en el interior, el pago también estará disponible desde el viernes 2 de octubre. Esta modalidad incluye la Tarjeta Afam Beneficio IVA.

En el caso de las empresas contratistas, los pagos se realizarán desde el 5 y hasta el 21 de octubre.

Por su parte, quienes cobren en las oficinas centrales del BPS en Montevideo tendrán habilitado el pago desde el 2 hasta el 21 de octubre.

Así, las fechas quedan de la siguiente manera:

Cómo consultar el recibo del BPS antes de cobrar

Los beneficiarios que cuenten con Usuario personal BPS podrán consultar sus recibos 48 horas antes del comienzo del pago mediante los servicios en línea del organismo.

Quienes todavía no tengan Usuario personal BPS podrán solicitarlo en el mismo local descentralizado donde cobran su prestación. Para hacerlo deberán presentar cédula de identidad, una dirección de correo electrónico y un número de celular.