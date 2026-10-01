Metsul advierte por un octubre con tiempo severo, ciclones y fuertes contrastes térmicos: qué puede pasar en Uruguay ante un Niño "sin precedentes"

Octubre comienza con señales de alta variabilidad atmosférica en la región , en un escenario fuertemente condicionado por El Niño . Metsul Meteorología anticipó un mes con condiciones favorables para episodios de lluvias excesivas, tormentas, granizo y fuertes vientos en el centro-sur de Brasil, con varios elementos que también deberán seguirse de cerca desde Uruguay.

La consultora brasileña es contundente al definir el escenario que espera para las próximas semanas: “Octubre será otro mes de condiciones meteorológicas muy adversas” .

Según Metsul, el Pacífico ecuatorial registra actualmente una anomalía de +3,1 °C y El Niño continuaría intensificándose durante octubre antes de alcanzar su máxima intensidad hacia finales del año. La consultora sostiene que el océano presenta condiciones excepcionales, con temperaturas superficiales “sin precedentes, como no se habían observado en los últimos 150 años” .

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Aunque buena parte del informe está centrada en Brasil, hay un punto que toca directamente a Uruguay: la formación de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur .

Metsul explica que octubre presenta una mayor propensión a estos fenómenos “especialmente frente a las costas de Argentina y Uruguay”, como consecuencia de la mayor frecuencia de encuentros entre masas de aire cálido y frío.

Para este año, la consultora señala que “el riesgo de ciclogénesis será mayor más al este de Argentina”. Esto no significa que necesariamente vaya a formarse un ciclón que afecte a Uruguay, pero sí marca un escenario regional que deberá ser monitoreado durante el mes.

Otro factor importante será el choque entre masas de aire de características muy diferentes. Metsul advierte que las incursiones tardías de aire frío pueden encontrarse con aire cálido y sistemas de baja presión y sostiene que, bajo esas condiciones, “el riesgo de vendavales aumenta significativamente”.

Lluvias muy abundantes al norte de Uruguay

El escenario más adverso en materia de precipitaciones se concentraría al norte de Uruguay. Metsul proyecta lluvias “superiores o muy superiores al promedio” en cientos de ciudades del sur de Brasil.

Las zonas más afectadas serían la mitad norte de Rio Grande do Sul, Santa Catarina —especialmente su sector oeste— y Paraná. En esos puntos, durante octubre podrían acumularse entre 300 y 500 milímetros, e incluso registros superiores de forma localizada.

Ante ese panorama, Metsul advierte sobre un “riesgo muy alto de episodios de lluvias excesivas a extremas”, capaces de provocar inundaciones urbanas y rurales, crecidas repentinas, deslizamientos y desbordamientos de ríos.

Sin embargo, hay una diferencia importante para las zonas más próximas a Uruguay: en el sur de Rio Grande do Sul las precipitaciones tenderían a ubicarse cerca del promedio y, en algunos lugares, incluso ligeramente por debajo.

Un mes de frío, calor y cambios bruscos

El otro protagonista de octubre será el contraste de temperaturas. Metsul espera anomalías negativas en sectores del sur y este de Rio Grande do Sul, mientras que simultáneamente habrá jornadas de calor en otras áreas de la región.

Esa alternancia es relevante para Uruguay porque el encuentro entre masas de aire frío y cálido puede acompañar el pasaje de frentes y sistemas de baja presión y favorecer episodios de inestabilidad.

De hecho, Metsul recuerda que octubre es “uno de los meses más tormentosos del año” en el sur de Brasil debido precisamente al encuentro de masas de aire frío y cálido, sumado a la actuación de bajas presiones y sistemas convectivos.

Para Uruguay, por lo tanto, el informe no permite anticipar que todo octubre vaya a ser lluvioso o tormentoso. Sí coloca bajo la lupa tres elementos regionales durante las próximas semanas: los fuertes contrastes térmicos, el pasaje de sistemas de baja presión y la posibilidad de ciclogénesis frente a las costas de Argentina y Uruguay.