"No me parece que sea el Uruguay que le queremos vender al mundo", alerta dirigente del Frente Amplio sobre el desembarco de Praxis en Colonia

En el Frente Amplio siguen con cautela el eventual desembarco de la “nación digital” pretendida por Praxis dentro del naciente desarrollo de +Colonia. Tras la reunión del presidente Yamandú Orsi con el empresario Dryden Brown en Nueva York una vez conocido el anuncio, los legisladores y dirigentes de la fuerza oficialista procuran obtener más información, a sabiendas de la importancia de captar inversiones, pero reticentes a algunos postulados de fondo del emprendimiento referidos a su búsqueda de auto-gobernanza y visión étnico-estética.

A título personal, el responsable de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (Carifa), Fernando Gambera , planteó a El Observador sus dudas sobre las implicancias del proyecto.

“El mundo y la humanidad están transitando un cambio de época. Eso está pautado por una acumulación de riqueza y de poder que ya es escandaloso y que de alguna manera va pautando una etapa de oscurantismo moderno. Ese tipo de enclaves feudales donde no solo es un espacio cerrado privado sino que viene ya con la gente incorporada y que además pueden tener una supralegalidad, una legalidad propia, ya es parecido a la Edad Media de la época feudal”, dijo en una conversación en la que aseguró hablar a título personal.

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“No me parece que sea el Uruguay que le estamos queriendo vender al mundo , que es el Uruguay del multilateralismo, de la convivencia en paz, de la demostración de que nos podemos conocer todos y comunicar todos”, sostuvo este exdirigente bancario y hombre de confianza del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira , quien le encomendó el año pasado la coordinación de la Carifa.

Fernando Gambera PIT-CNT

Consultado respecto a que Orsi se haya encontrado con Brown en Nueva York, Gambera aclaró que “el presidente se tiene que reunir con todo el mundo”. “Es más, lamento que no se haya podido reunir a la misma vez con el alcalde de Nueva York”, Zohan Mamdani.

Como informó Búsqueda el jueves pasado, el gobierno uruguayo descartó participar en un evento junto al alcalde socialista para no tensar su vínculo con la administración de Donald Trump.

Gambera declaró que “Uruguay por lo menos debería estudiar mucho más a fondo y cuidarse de que la inversión no vaya a contrapelo de lo que Uruguay quiere presentarse como país que es una plataforma de solución de controversias”. “Y sino, me faltará información y alguien me la tendrá que dar”, concluyó.

La bancada de ediles frenteamplistas en Colonia, que durante el anterior período también planteó varios reparos al desarrollo de +Colonia, declaró la semana pasada que pedirá una reunión con el presidente Orsi para profundizar en las implicancias de la inversión de Praxis.

Uno de los que se hizo eco de ese comunicado fue el economista Gabriel Papa, también integrante de la Carifa en representación del sector de Mario Bergara y exasesor del Ministerio de Economía. Papa llamó en sus redes a “reflexionar mucho antes de generar condiciones para que se instalen en el país proyectos político-ideológicos (y grupos de presión asociados) que involucran y promueven valores (y, por lo tanto, acciones) alejados, o contrarios, de los valores progresistas”.

Por su parte, la diputada del MPP en Colonia, Cecilia Badín, dijo a La Diaria días atrás que aún le falta “información”. “Si bien es algo que puedes mirar desde el punto de vista de un negocio inmobiliario, como inversión para el departamento, espectacular”, afirmó. “Siempre, obviamente, respetando y haciendo énfasis en que nosotros somos un país democrático y que tenemos determinadas normativas (...). No están en una zona liberada del país para que puedan hacer lo que ellos quieran”.

Otros dirigentes consultados prefirieron guardar silencio a la espera de que avance el anuncio y de obtener más información.

Foto: Dryden Brown vía X

Cuando retornó de Nueva York, Orsi señaló su interés en “ver cómo es la inversión, cómo viene la cosa y qué tipo de normativas nosotros debemos tener en cuenta para que eso ocurra”. “Es una propuesta bastante simple que ya me la habían adelantado los protagonistas de +Colonia, que era generar espacios para estos nómadas digitales pudieran tener un lugar de referencia. No tienen ninguno todavía. Van a empezar en un lugar y van a seguir con otros lugares, pero bueno, se verá después".

El presidente definió que "es más bien una propuesta de desarrollo urbano más que otra cosa”. “Son gente joven que trabaja en este mundo de la tecnología y quieren un lugar donde puedan convivir y vivir tranquilos y entre ellos".

La nación digital de Praxis

Praxis ya rubricó un acuerdo con el responsable de +Colonia, Eduardo Bastitta para instalarse dentro de la nueva ciudad. El empresario, exasesor del hoy presidente argentino Javier Milei, aclaró en el streaming de Café y Negocios que la nación digital se adecuará a la normativa uruguaya.

El proyecto está inspirado en el concepto de charter cities, tal como informó en primera instancia The New York Times, basado en comunidades semi-autónomas que desarrollan sus propias reglas de gobierno dentro de Estados establecidos.

El diario El País recogió días atrás documentos internos publicados por The New York Times en 2023 sobre el manual de marca de Praxis. Los textos referían a la defensa de “estándares tradicionales de belleza europeo-occidentales” sobre los cuales “el mundo civilizado, en sus mejores momentos, siempre ha tenido éxito”.

Los documentos hablaban también de tres arquetipos que habitarían la nación digital: los “guerreros” “musculosos” y “limpios” a cargo de resguardar a la sociedad; los “sacerdotes” como individuos “muy delgados” que deberán “definir los valores y creencias de la sociedad”; y los “mercaderes” “corpulentos” y “barbudos” que, entre otros, serían inversores de riesgo y criptomonedas.

El País citó también un artículo de Dryden Brown publicado en la propia página de Praxis sobre la apuesta por “normas compartidas, rituales y una forma de gobierno compartida” que “establecería gobierno sobre algún territorio físico”. Inspirado en la “Civilización Occidental” y en Roma como “idea monumental que fue reprimida durante buena parte del último siglo”, el emprendedor refería a la “convergencia” de la Inteligencia Artificial con las “herramientas digitales de coordinación haciendo posible construir comunidades privadas y capitalizadas”.

Tampoco está asegurado que Praxis complete la inversión anunciada de US$ 1.000 millones en el seno de +Colonia. El monto final está sujeto a que efectivamente se asienten los 2.700 miembros que la compañía declara que manifestaron su intención de instalarse en Uruguay.