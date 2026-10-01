OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 1 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 1 de octubre.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Soriano, Bella Unión, Paso de los Toros, San José de Mayo, Montevideo y San José.
Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 1 de octubre
MINAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Estación, Ignacio Larrea Y Monasterolo-Barrio Jardín Planta Petar-Viviendas AFE- Gral. Flores. O. Núñez desde Larrea a Ugolini, por Monasterolo desde Larrea a Sarandí Martorell, O. Núñez desde Larrea hasta Ugolini
- Desde: 02/10/2026 - 08:00 - Hasta: 02/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
SAN JOSE | VARIAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: limite comprendido al Norte por vía férrea al Sur por Ellauri al Oeste por Ruta 3 y al Este por Arroyo Mallada
- Desde: 01/10/2026 - 10:00 - Hasta: 01/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Cno. de los Molinos, Av. Don Pedro Mendoza, Cno. Mancebo y A°. de las Piedras. Cno. Cuchilla Pereira desde Cno. Rigel hasta Av. D. Pedro Mendoza
- Desde: 01/10/2026 - 08:30 - Hasta: 01/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.
BELLA UNIÓN: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde ruta 3 hasta calle Asencio y desde calle Atilio Ferrandis hasta calle Aparicio Saravia
- Desde: 01/10/2026 - 08:00 - Hasta: 01/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora y de empalme en la red de distribución
SAN JOSE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Al Norte por Candido Marin, al Sur por Manuel de Rodriguez, al Oeste por Dela Hanty y al Este por Di Martino
- Desde: 01/10/2026 - 08:00 - Hasta: 01/10/2026 - 10:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
SAN JOSE | VARIAS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Fajina
- Desde: 01/10/2026 - 07:30 - Hasta: 01/10/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes
- Desde: 01/10/2026 - 00:00 - Hasta: 01/10/2026 - 06:00
- Motivo: sustitución de llave de paso grande