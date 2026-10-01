OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 1 de octubre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este jueves 1 de octubre.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Soriano, Bella Unión, Paso de los Toros, San José de Mayo, Montevideo y San José.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 1 de octubre Trabajos programados para mejorar el servicio

Jueves 1/10

Soriano

Bella Unión

Paso de los Toros

San José de Mayo

Montevideo

San José

0800 1871 | * 1871 gratis desde móviles#oseuruguay

+_ https://t.co/tDap4LiQWV pic.twitter.com/v3lh31Z5y8 — OSE (@OSE_Uruguay) September 30, 2026 MINAS: afectación del normal suministro de agua potable

Zona afectada: Barrio Estación, Ignacio Larrea Y Monasterolo-Barrio Jardín Planta Petar-Viviendas AFE- Gral. Flores. O. Núñez desde Larrea a Ugolini, por Monasterolo desde Larrea a Sarandí Martorell, O. Núñez desde Larrea hasta Ugolini

Desde: 02/10/2026 - 08:00 - Hasta: 02/10/2026 - 12:00

Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución SAN JOSE | VARIAS: afectación del normal suministro de agua potable