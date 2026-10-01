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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy jueves 1 de octubre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Punta del Este, Nuevo Berlín, Paso de los Toros, Libertad y Montevideo.

1 de octubre de 2026 5:57 hs
OSE

OSE

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Soriano, Bella Unión, Paso de los Toros, San José de Mayo, Montevideo y San José.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy jueves 1 de octubre

MINAS: afectación del normal suministro de agua potable

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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 30 de setiembre

  • Zona afectada: Barrio Estación, Ignacio Larrea Y Monasterolo-Barrio Jardín Planta Petar-Viviendas AFE- Gral. Flores. O. Núñez desde Larrea a Ugolini, por Monasterolo desde Larrea a Sarandí Martorell, O. Núñez desde Larrea hasta Ugolini
  • Desde: 02/10/2026 - 08:00 - Hasta: 02/10/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

SAN JOSE | VARIAS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: limite comprendido al Norte por vía férrea al Sur por Ellauri al Oeste por Ruta 3 y al Este por Arroyo Mallada
  • Desde: 01/10/2026 - 10:00 - Hasta: 01/10/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Cno. de los Molinos, Av. Don Pedro Mendoza, Cno. Mancebo y A°. de las Piedras. Cno. Cuchilla Pereira desde Cno. Rigel hasta Av. D. Pedro Mendoza
  • Desde: 01/10/2026 - 08:30 - Hasta: 01/10/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución.

BELLA UNIÓN: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde ruta 3 hasta calle Asencio y desde calle Atilio Ferrandis hasta calle Aparicio Saravia
  • Desde: 01/10/2026 - 08:00 - Hasta: 01/10/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora y de empalme en la red de distribución

SAN JOSE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Al Norte por Candido Marin, al Sur por Manuel de Rodriguez, al Oeste por Dela Hanty y al Este por Di Martino
  • Desde: 01/10/2026 - 08:00 - Hasta: 01/10/2026 - 10:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

SAN JOSE | VARIAS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Fajina
  • Desde: 01/10/2026 - 07:30 - Hasta: 01/10/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución

MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes
  • Desde: 01/10/2026 - 00:00 - Hasta: 01/10/2026 - 06:00
  • Motivo: sustitución de llave de paso grande

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