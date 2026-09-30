OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 30 de setiembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 29 de setiembre de 2026.

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Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Punta del Este, Nuevo Berlín, Paso de los Toros, Libertad y Montevideo.

Interrupciones de servicio de agua potable programadas para hoy miércoles 30 de septiembre Trabajos programados para mejorar el servicio

Miércoles 30/9

Punta del Este

Nuevo Berlín

Paso de los Toros

Libertad

Montevideo

0800 1871 | * 1871 gratis desde móviles#oseuruguay

+ℹ️_ https://t.co/tDap4LiQWV pic.twitter.com/ALGFWplQG8 — OSE (@OSE_Uruguay) September 29, 2026

BELLA UNION: afectación del normal suministro de agua potable