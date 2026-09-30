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OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 30 de setiembre

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Punta del Este, Nuevo Berlín, Paso de los Toros, Libertad y Montevideo.

30 de septiembre de 2026 7:34 hs
OSE

OSE

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 29 de setiembre de 2026.

Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Punta del Este, Nuevo Berlín, Paso de los Toros, Libertad y Montevideo.

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BELLA UNION: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: desde ruta 3 hasta calle Asencio y desde calle Atilio Ferrandis hasta calle Aparicio Saravia
  • Desde: 01/10/2026 - 08:00 - Hasta: 01/10/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora y de empalme en la red de distribución | Mejora de red

MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes
  • Desde: 01/10/2026 - 00:00 - Hasta: 01/10/2026 - 06:00
  • Motivo: mejora de red | Sustitución de llave de paso grande

PASO DE LOS TOROS: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: cuadrante entre Maruja de Yeregui, Boulevard Artigas, L. Alberto de Herrera hacia el Río Negro
  • Desde: 30/09/2026 - 10:00 - Hasta: 30/09/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución | Mejora de red

NUEVO BERLÍN: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: 18 de julio, paysandu, alemania
  • Desde: 30/09/2026 - 10:00 - Hasta: 30/09/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución | Mejora de red

MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Av. Garzón, José Llupes, Aldao y Gral. Hornos
  • Desde: 30/09/2026 - 08:30 - Hasta: 30/09/2026 - 14:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución | Rotura pieza especial

PUNTA DEL ESTE: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: Barrio Nuevo Cantegril, Terminal de Ómnibus y alrededores.
  • Desde: 30/09/2026 - 08:00 - Hasta: 30/09/2026 - 12:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución | Mejora de red

LIBERTAD: afectación del normal suministro de agua potable

  • Zona afectada: delimitado al norte por Rivera, al sur por Puntas de Flores, al oeste por Oribe y al este por Artigas (incluye barrio Arboleto)
  • Desde: 30/09/2026 - 08:00 - Hasta: 30/09/2026 - 09:00
  • Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución | Rotura pieza especial

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