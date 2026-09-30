OSE | Las interrupciones de servicio de agua potable programadas hoy miércoles 30 de setiembre

Obras Sanitarias del Estado (OSE) publicó el cronograma de interrupciones de servicio de agua potable programadas para este martes 29 de setiembre de 2026.
Las intervenciones afectarán áreas y perímetros específicos de Punta del Este, Nuevo Berlín, Paso de los Toros, Libertad y Montevideo.
BELLA UNION: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: desde ruta 3 hasta calle Asencio y desde calle Atilio Ferrandis hasta calle Aparicio Saravia
- Desde: 01/10/2026 - 08:00 - Hasta: 01/10/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora y de empalme en la red de distribución | Mejora de red
MERCEDES: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: toda la ciudad de Mercedes
- Desde: 01/10/2026 - 00:00 - Hasta: 01/10/2026 - 06:00
- Motivo: mejora de red | Sustitución de llave de paso grande
PASO DE LOS TOROS: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: cuadrante entre Maruja de Yeregui, Boulevard Artigas, L. Alberto de Herrera hacia el Río Negro
- Desde: 30/09/2026 - 10:00 - Hasta: 30/09/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución | Mejora de red
NUEVO BERLÍN: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: 18 de julio, paysandu, alemania
- Desde: 30/09/2026 - 10:00 - Hasta: 30/09/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución | Mejora de red
MONTEVIDEO: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Av. Garzón, José Llupes, Aldao y Gral. Hornos
- Desde: 30/09/2026 - 08:30 - Hasta: 30/09/2026 - 14:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución | Rotura pieza especial
PUNTA DEL ESTE: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: Barrio Nuevo Cantegril, Terminal de Ómnibus y alrededores.
- Desde: 30/09/2026 - 08:00 - Hasta: 30/09/2026 - 12:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución | Mejora de red
LIBERTAD: afectación del normal suministro de agua potable
- Zona afectada: delimitado al norte por Rivera, al sur por Puntas de Flores, al oeste por Oribe y al este por Artigas (incluye barrio Arboleto)
- Desde: 30/09/2026 - 08:00 - Hasta: 30/09/2026 - 09:00
- Motivo: trabajos de mejora en la red de distribución | Rotura pieza especial