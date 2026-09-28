Navieras que operan en el puerto de Montevideo trasladaron al gobierno "profunda preocupación" y "extrema incertidumbre" por conflicto en TCP

Cuatro navieras que operan en el puerto de Montevideo trasladaron —mediante una carta dirigida a seis ministros del gobierno de Yamandú Orsi— su " profunda preocupación " por el conflicto que mantiene la empresa Katoen Natie , accionista mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), con el sindicato de trabajadores .

Según las navieras Maersk Uruguay, Ocean Network Express, CMA CGM Uruguay y Cosco Shipping Lines , la situación en el puerto de Montevideo es de " extrema incertidumbre ". También alegaron que la " competitividad internacional del comercio exterior uruguayo y la reputación" del TCP está comprometida .

" Confiamos en la mediación activa de las autoridades para alcanzar una solución inmediata de fondo que restituya la previsibilidad al puerto de Montevideo de forma que sea una opción confiable y segura para cualquier buque de contenedores", subrayaron y alertaron que Uruguay no se puede permitir "desaprovechar ninguna oportunidad proyectando una imagen inadecuada".

Gobierno presentó propuesta para destrabar conflicto portuario: sugiere 21 jornales asegurados y que las partes acuerden una partida extraordinaria

Sindicato portuario presentará un recurso de anulación contra decreto que fijó servicios mínimos en el puerto

La carta, de la que informó en primera instancia Informativo Carve, está fechada el 22 de setiembre y fue dirigida a los ministros de Transporte y Obras Públicas (Lucía Etcheverry), de Economía y Finanzas (Gabriel Oddone), de Trabajo y Seguridad Social (Juan Castillo), de Industria, Energía y Minería (Fernanda Cardona), de Ganadería, Agricultura y Pesca (Alfredo Fratti) y de Relaciones Exteriores (Mario Lubetkin).

Las empresas describieron la situación en TCP como de "parálisis" y expresaron "alarma" —como usuarios "habituales y estratégicos" que dijeron ser de la terminal— por el hecho de que el "conflicto laboral" haya "derivado en reiterados paros por tiempo indeterminado".

"Las medidas adoptadas impiden garantizar un funcionamiento mínimo efectivo y eficaz de los servicios marítimos de contenedores en Uruguay", sostuvieron.

Contabilizaron un total de 35 días de afectación operativa en el puerto de Montevideo en lo que va del año, algo que ha "repercutido directa e indirectamente" en la terminal marítima.

A modo de ejemplo, señalaron que han existido "severos perjuicios económicos y comerciales" por la "detención sospresiva de actividades" y la "imposibilidad" de movilizar carga que ello conlleva.

"Las prolongadas demoras en Montevideo quiebran la continuidad y previsibilidad de las operaciones y están afectando a todos los actores de toda la cadena portuaria y logística regional en detrimento de los clientes finales", ejemplificaron.

Como consecuencia de las medidas sindicales, además, se ha impedido que buques lleguen a destino según lo programado, lo cual impacta en los compromisos asumidos por distintos operadores de la cadena logística.

También afirmaron que ha existido una "profundización sostenida de la pérdida de trasbordos, dañando severamente el prestigio internacional de Uruguay al ser percibido por los operadores globales como un enclave logístico inseguro e inestable poco confiable comercialmente".

El conflicto en TCP lleva meses, luego de que las partes —empresa y sindicato— comenzaran a negociar un nuevo convenio colectivo, tras el vencimiento del anterior.

Si bien han avanzando en acuerdos sobre varios puntos —con la mediación del Ministerio de Trabajo incluida— permanecen diferencias respecto a tres de ellos, en algunos casos centrales. Por un lado, el umbral de jornales mínimos que la empresa debería asegurar a los trabajadores por mes (estaba en 20, el sindicato exige 25 y el gobierno propuso 21) sigue en debate.

También está por acordar el monto de una partida extraordinaria por la firma del convenio y otra "diferencial excepcional" para aquellos sectores que hayan realizado mayores tareas de las previstas.