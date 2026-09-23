Gobierno presentó propuesta para destrabar conflicto portuario: sugiere 21 jornales asegurados y que las partes acuerden una partida extraordinaria

Este miércoles el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó una propuesta para avanzar en un acuerdo que ponga fin al conflicto entre Katoen Natie —la empresa accionista mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP)— y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines ( Supra ) durante sus negociaciones por un nuevo convenio colectivo.

El ministerio destaca "el esfuerzo realizado por ambas partes para acercar posiciones y avanzar hacia un acuerdo" y señala dos temas como principales "diferencias": el número de jornales asegurados y el pago de partidas.

El punto de los jornales asegurados es uno de los temas más discutidos a lo largo del conflicto; la propuesta actual del ministerio sugiere aumentar la oferta de la empresa de 20 jornales asegurados a 21. Originalmente, desde el sindicato se habían pedido 25 jornales mínimos .

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Otro punto importante que trae a cuenta la propuesta oficial es el monto de una partida extraordinaria al momento de la firma del convenio: desde la empresa habían planteado un monto de $ 27.500 , mientras que el sindicato había pedido partidas de $ 50.000 por cada mes de negociación. Desde el ministerio proponen " que se establezca en el punto medio ", aunque no detallan monto.

Por último, el tercer apartado de la propuesta contempla el establecimiento de una "partida diferencial excepcional" que tendrá como objetivo "compensar" a los sectores "que efectivamente realizaron mayores tareas fuera del marco previsto en el convenio colectivo".

Además de los cambios propuestos, desde el gobierno reconocen que es un tema de especial "preocupación" y destacan que la situación "dio lugar a medidas sindicales que han traído consecuencias para el comercio, la producción, la economía y, obviamente, para los propios involucrados".

Por su parte, la empresa Katoen Natie había afirmado que su oferta, presentada el pasado 28 de agosto, había sido "formulada en términos definitivos" y no ha presentado cambios desde entonces.