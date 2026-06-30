Conflicto en el puerto: sindicato de trabajadores reclama 25 jornales mínimos o dos partidas de $ 50 mil "por cada mes de negociación"

El sindicato de trabajadores de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) —cuya concesión tiene la empresa Katoen Natie — se declaró en conflicto en medio de las negociaciones por un nuevo convenio colectivo y exige el pago asegurado de 25 jornales mensuales de la plantilla actual o, en su defecto, abonar dos partidas económicas de $ 50 mil "por cada mes de negociación" .

Dichas exigencias fueron denunciadas públicamente por Katoen Natie en un comunicado divulgado en las últimas horas y también constan en un mensaje interno del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) al que accedió El Observador.

En este último, el sindicato hizo un reporte de las negociaciones llevadas adelante en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

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Los trabajadores consideraron que la propuesta del gobierno estaba "lejos" de lo que aspiraban y habían resuelto reclamar en asamblea, es decir "llegar a los 25 jornales asegurados de la plantilla actual o dos partidas económicas de $ 50.000 por cada mes de negociación" .

"Es muy evidente que nuestro pedido es justo. Necesario. Nos brinda estabilidad y solucióna problemas futuros al día de jubilarnos", señaló el sindicato en el mensaje interno.

Katoen Natie, según informó en un posteo en sus redes sociales, tiene una plantilla de 554 trabajadores, con jornales asegurados que van desde los 13 hasta el régimen mensual.

Con el objetivo de brindar mayor transparencia e información sobre el régimen laboral vigente en TCP, ponemos en conocimiento de la opinión pública la nómina de funcionarios y el régimen de jornales asegurados que actualmente perciben. pic.twitter.com/T7EBcIfeR0 — Katoen Natie TCP (@ktntcp) June 30, 2026

El último convenio colectivo fijó en 13 los jornales mínimos asegurables por mes.

La empresa, según señaló en un comunicado publicado este lunes, se niega a asegurar 25 jornales para todo el personal "exista o no trabajo".

"TCP considera que condicionar la continuidad del diálogo al otorgamiento previo de beneficios económicos de esa magnitud resulta incompatible con un proceso de negociación colectiva de buena fe y constituye un planteo económicamente inviable e improcedente, por lo que no puede acceder a dicha exigencia", sostiene el comunicado de Katoen Natie.

Un comunicado que el SUPRA emitió a la opinión pública este martes no hace alusión a la exigencia de dos partidas de $ 50.000 mientras dure la negociación.

Sí hace referencia a los jornales mínimo exigidos y responsabiliza a la empresa por la situación actual, ya que el sindicato afirma que fue a instancias de Katoen Natie que se incluyó en el convenio colectivo anterior una cláusula que establecía la "extinción del convenio" una vez llegado a su vencimiento.

Para el sindicato, tener garantizados 13 jornales mensuales implica que el trabajador "debe estar a total disponibilidad de la empresa durante todo el mes, pendiente del teléfono para saber si trabaja y en qué horario".

"Las convocatorias pueden ser tanto de mañana, tarde o noche, imposibilitando cualquier planificación de la vida familiar", señalan en el comunicado divulgado este martes y apuntan que a ello se le debe sumar un "sistema de descansos impredecible".