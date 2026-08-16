Diego Aguirre: los elogios a Maximiliano Olivera y Leonel Jaime, y el anuncio del retorno de Thiago Espinosa para el próximo partido de Peñarol

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre, se mostró muy satisfecho por el nivel mostrado por su equipo contra Central Español, en el debut por el Torneo Clausura,

En un marco de acciones donde se celebró el Día de la Niñez, Peñarol le dio participación a muchos niños para realizar diversas tareas como sacar fotos para las redes, hacer de la voz del estadio y también abrir la conferencia de prensa.

Fue así que una niña le preguntó a Aguirre , con voz firme y clara -mostrando gran futuro para esto del periodismo- qué sentía salir al Campeón del Siglo con la hinchada de Peñarol y cómo había visto al equipo contra Central Español.

"Ser entrenador de Peñarol es lo máximo y estoy muy feliz de vivir esto, me siento un privilegiado por haber vivido tantos momentos hermosos. Hoy jugamos bien, merecimos ganar, al final se complicó un poquito, pero fue un partido bastante tranquilo y estoy contento", dijo Aguirre quien elogió primero a la niña que abrió la conferencia.

Los goles de Peñarol contra Central Español, la magia de Leonel Jaime y la expulsión del Indio Fernández

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol sobre Central Español

Luego, la ronda de preguntas siguió su curso normal.

A Aguirre se le preguntó si la línea de tres llegó para quedarse. "No es que no podamos jugar con línea de cuatro, de hecho lo vamos a hacer, pero nos estamos sintiendo cómodos, las características de Cabrera, Darias o Espinosa nos da esa posibilidad y vamos a ver si seguimos así".

Cuando le preguntaron por los lesionados, Aguirre evadió rápidamente la pregunta como montando un campo energético para proteger a sus jugadores, tan afectados por lesiones en lo que va del año.

De hecho, Peñarol tiene en sanidad a Leonardo Fernández (rotura de ligamentos), Jesús Trindade (lesión tendinosa) y recientemente se sumó Nahuel Herrera, con lesión en el quinto metatarsiano, la cual no fue informada pero en la que el presidente Ignacio Ruglio salió al cruce de versiones periodísticas para decir que en "10 o 12 días" iba a estar recuperado.

"Tuvimos alguna lesión pero estamos bien, hay cosas menores salvo esa de Nahuel que va a llevar un tiempito y se va a perder los primeros partidos (del Clausura), no hay demasiados inconvenientes, tenemos muy buenos jugadores lo cual nos permite hacer variantes y recuperamos a varios que están muy bien y están ayudando al equipo", contestó.

Para el partido con Central Español, Thiago Espinosa y Jonathan Rodríguez quedaron afuera por sobrecargas musculares, pero se espera que vuelvan el próximo fin de semana contra Deportivo Maldonado.

"Espinosa vuelve el próximo partido", anunció Aguirre, quien en varias oportunidades realizó anuncios similares que después no se cumplieron en sus fechas informadas.

"Son jugadores muy importantes todos lo que saqué, fue por cuidarlos un poco, hay cosas muy importantes por delante y había que sacar a Darias, Cabrera y Jaime, cuesta porque estaban muy bien, pero entendía que era lo mejor", explicó sobre algunos de los cambios que hizo.

"Hay una competencia sana y linda, los jugadores se deben esforzar al máximo por ser titulares", agregó.

Contra Deportivo Maldonado no estará Fernández, expulsado, y su lugar será tomado por Espinosa pasando Darias al mediocampo. Siempre y cuando Espinosa se recupere.

Aguirre elogió a Maximiliano Olivera, autor del primer gol del partido contra Central Español: "Ha sido importante en todo este proceso, suma mucho, es el capitán, ha hecho goles importantes, es un jugador que da confianza. Estoy contento por su gol, es un defensa goleador que ha hecho muchos goles importantes y ojalá pueda seguir mejorando al igual que el equipo".

Aguirre también halagó a Leonel Jaime, la gran figura del partido y de este momento de Peñarol: "Es muy bueno, es un placer tener un jugador que es atrevido, desfachatado, que contagia buena energía con todo lo que hace en la cancha. Está siendo un jugador determinante, hace asistencia, goles, más no se le puede pedir".

"La fórmula del éxito no la tengo, está siendo muy difícil cada partido y no puedo pensar algo que no sea más que el próximo partido. Hay que ir a Maldonado contra Deportivo que está muy bien, es lo más importante y luego planificaremos lo que viene", indicó. ¿Qué es lo próximo después de Deportivo Maldonado? Un Nacional en crisis, un equipo que este domingo se quedó sin su entrenador Jorge Bava.