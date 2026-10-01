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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este viernes 2 de octubre

En Montevideo la temperatura oscilará entre 7 °C y 17 °C, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet)

1 de octubre de 2026 21:00 hs
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana.
Cielo nuboso a algo nuboso en el área metropolitana. Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé un viernes 2 de octubre frío durante las primeras horas, aunque las temperaturas aumentarán con el correr de la jornada y las máximas alcanzarán los 22 °C en el norte del país.

No se esperan precipitaciones en las zonas relevadas, mientras que nieblas y neblinas estarán presentes durante la mañana.

¿Cómo estará el tiempo en Montevideo?

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronostica una mínima de 7 °C y una máxima de 17 °C.

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La mañana estará algo nubosa, con períodos de cielo claro y neblinas. Los vientos soplarán del suroeste entre 10 y 20 km/h y luego serán variables y de baja intensidad.

Durante la tarde y noche aumentará la nubosidad. El viento rotará hacia el sector este y podrá alcanzar los 40 km/h.

Heladas y apenas 3 °C en el este

El este tendrá las temperaturas más bajas del país, con una mínima de apenas 3 °C y una máxima de 18 °C.

Inumet prevé una mañana entre algo nubosa y nubosa, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas. Los vientos serán del suroeste y luego variables.

Para la tarde y noche continuará entre algo nuboso y nuboso, mientras que el viento rotará al noreste y podrá alcanzar los 40 km/h.

Hasta 21 °C en el oeste

En el oeste, las temperaturas estarán entre 4 °C y 21 °C. La mañana será algo nubosa, con períodos de cielo claro y presencia de nieblas y neblinas.

Hacia la tarde y noche estará nuboso y los vientos del noreste y este alcanzarán entre 10 y 40 km/h.

El norte alcanzará los 22 °C

Para el norte, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 22 °C.

La mañana estará algo nubosa, con períodos de cielo claro, además de nieblas y neblinas.

Durante la tarde y noche aumentará la nubosidad. Soplarán vientos del noreste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

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