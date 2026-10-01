Llamado laboral de Inumet para administrativos con sueldo de $ 67 mil: aquí los requisitos y cómo anotarse

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) abrió un llamado laboral para incorporar personal administrativo en su sede central de Montevideo. La propuesta laboral ofrece una remuneración mensual de $67.737 nominales y cuenta con un total de seis vacantes disponibles.

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El llamado, publicado en las últimas horas, busca perfiles con formación media superior que deseen desempeñarse en las áreas de División Financiero Contable y División Gestión Humana del organismo.

Requisitos Excluyentes Para postularse a esta oportunidad laboral, las personas interesadas deben cumplir de forma obligatoria con las siguientes condiciones establecidas en las bases del concurso:

Ser egresado del Bachillerato Tecnológico en Administración expedido por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (ex CETP-UTU) o del Bachillerato con orientación Social Económica de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

En el caso de postularse por el cupo para personas trans, acreditar haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en los documentos identificatorios, o haber solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans.

No mantener otros vínculos vigentes con la Administración Pública, salvo las excepciones que admitan acumulación por norma jurídica expresa.

No percibir pasividad, retiro ni subsidio proveniente de actividad pública, excepto que se suspenda su cobro o que una norma legal habilite la acumulación. Condiciones del cargo El puesto de trabajo en el organismo meteorológico estatal presenta las siguientes características de contratación: