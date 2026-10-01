Llamado laboral de Inumet para administrativos con sueldo de $ 67 mil: aquí los requisitos y cómo anotarse

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) abrió un llamado laboral para incorporar personal administrativo en su sede central de Montevideo. La propuesta laboral ofrece una remuneración mensual de $67.737 nominales y cuenta con un total de seis vacantes disponibles.
El llamado, publicado en las últimas horas, busca perfiles con formación media superior que deseen desempeñarse en las áreas de División Financiero Contable y División Gestión Humana del organismo.
Requisitos Excluyentes
Para postularse a esta oportunidad laboral, las personas interesadas deben cumplir de forma obligatoria con las siguientes condiciones establecidas en las bases del concurso:
- Ser egresado del Bachillerato Tecnológico en Administración expedido por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (ex CETP-UTU) o del Bachillerato con orientación Social Económica de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
- En el caso de postularse por el cupo para personas trans, acreditar haber realizado o iniciado el proceso de adecuación de nombre o sexo en los documentos identificatorios, o haber solicitado la Tarjeta Uruguay Social Trans.
- No mantener otros vínculos vigentes con la Administración Pública, salvo las excepciones que admitan acumulación por norma jurídica expresa.
- No percibir pasividad, retiro ni subsidio proveniente de actividad pública, excepto que se suspenda su cobro o que una norma legal habilite la acumulación.
Condiciones del cargo
El puesto de trabajo en el organismo meteorológico estatal presenta las siguientes características de contratación:
- Remuneración: Un sueldo base mensual nominal de $67.737,99 (a valores de enero de 2026), el cual se ajustará según los aumentos decretados por el Poder Ejecutivo para los funcionarios públicos.
- Carga horaria: 160 horas mensuales de labor.
- Lugar de desempeño: Sede Central del Instituto Uruguayo de Meteorología, en el departamento de Montevideo.
- Tiempo de contratación: Contrato a término por un plazo inicial de 12 meses, con posibilidad de renovación sujeta a las necesidades del servicio y al rendimiento del contratado.
Plazos y cómo postularse
El proceso de inscripción se realiza de manera digital y requiere que los aspirantes sigan los pasos formales indicados por el Estado:
- Período de postulación: El registro de postulantes comenzará el 1 de octubre de 2026 y permanecerá abierto hasta el 3 de noviembre de 2026 inclusive.
- Vía de inscripción: La postulación se debe efectuar en línea a través de la plataforma oficial de Uruguay Concursa, ingresando al llamado número 2005/2026.
- Documentación: Es necesario tener el currículum registrado en el portal y adjuntar los certificados de estudio correspondientes que acrediten el egreso del bachillerato requerido.