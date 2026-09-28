Llamado laboral de ANEP con sueldo de más de $32 mil por 30 horas semanales: aquí requisitos y cómo anotarse

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a través de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), habilitó un nuevo llamado laboral para cubrir puestos de Auxiliar de Servicio en Montevideo y diversas localidades del país. Esta convocatoria ofrece una oportunidad de empleo con una carga horaria de 30 horas semanales.

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El objetivo del concurso es conformar una lista de prelación para cubrir las vacantes de limpieza, higiene y mantenimiento que surjan en los liceos y oficinas de la institución. Debido a la alta demanda que suelen tener estas convocatorias, la selección incluirá un sorteo público en caso de superar un límite de inscriptos, seguido de una evaluación de méritos y antecedentes.

Requisitos Excluyentes Para participar del proceso de selección, las personas interesadas deben cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones al momento del cierre de la inscripción:

Tener entre 18 y 30 años de edad.

Haber aprobado Educación Media Básica completa (Ciclo Básico de Secundaria o UTU), sin asignaturas pendientes.

Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional (contar con Credencial Cívica).

Acreditar aptitud física y mental mediante el Control de Salud vigente.

No poseer antecedentes penales ni morales inhabilitantes para la función pública, ni registrar inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

Haber prestado juramento de fidelidad a la Bandera Nacional y cumplido con el voto obligatorio.

En el caso de ciudadanos legales, deben haber transcurrido al menos tres años desde el otorgamiento de la carta de ciudadanía. Condiciones del cargo Cargo: Auxiliar de Servicio (Escalafón F, Grado 1).

Auxiliar de Servicio (Escalafón F, Grado 1). Carga horaria: 30 horas semanales de labor.

30 horas semanales de labor. Remuneración: El sueldo de referencia nominal para esta categoría de 30 horas dentro de la ANEP se sitúa en el entorno de los $32.668 mensuales.

El sueldo de referencia nominal para esta categoría de 30 horas dentro de la ANEP se sitúa en el entorno de los $32.668 mensuales. Tipo de vínculo: Contratado.

Contratado. Funciones: Tareas de limpieza, higiene y mantenimiento de los centros educativos y dependencias de Secundaria. También se pueden asignar tareas de apoyo en cocina o colaboración general según las necesidades de cada institución.

Tareas de limpieza, higiene y mantenimiento de los centros educativos y dependencias de Secundaria. También se pueden asignar tareas de apoyo en cocina o colaboración general según las necesidades de cada institución. Ubicación: Montevideo y diversas localidades de todo el país. Plazos y cómo postularse El período para realizar la postulación digital comenzó el 25 de setiembre de 2026 y se extenderá hasta el 9 de octubre de 2026.