Llamado laboral de ANEP con sueldo de más de $32 mil por 30 horas semanales: aquí requisitos y cómo anotarse

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), a través de la Dirección General de Educación Secundaria (DGES), habilitó un nuevo llamado laboral para cubrir puestos de Auxiliar de Servicio en Montevideo y diversas localidades del país. Esta convocatoria ofrece una oportunidad de empleo con una carga horaria de 30 horas semanales.
El objetivo del concurso es conformar una lista de prelación para cubrir las vacantes de limpieza, higiene y mantenimiento que surjan en los liceos y oficinas de la institución. Debido a la alta demanda que suelen tener estas convocatorias, la selección incluirá un sorteo público en caso de superar un límite de inscriptos, seguido de una evaluación de méritos y antecedentes.
Requisitos Excluyentes
Para participar del proceso de selección, las personas interesadas deben cumplir obligatoriamente con las siguientes condiciones al momento del cierre de la inscripción:
- Tener entre 18 y 30 años de edad.
- Haber aprobado Educación Media Básica completa (Ciclo Básico de Secundaria o UTU), sin asignaturas pendientes.
- Estar inscripto en el Registro Cívico Nacional (contar con Credencial Cívica).
- Acreditar aptitud física y mental mediante el Control de Salud vigente.
- No poseer antecedentes penales ni morales inhabilitantes para la función pública, ni registrar inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.
- Haber prestado juramento de fidelidad a la Bandera Nacional y cumplido con el voto obligatorio.
- En el caso de ciudadanos legales, deben haber transcurrido al menos tres años desde el otorgamiento de la carta de ciudadanía.
Condiciones del cargo
- Cargo: Auxiliar de Servicio (Escalafón F, Grado 1).
- Carga horaria: 30 horas semanales de labor.
- Remuneración: El sueldo de referencia nominal para esta categoría de 30 horas dentro de la ANEP se sitúa en el entorno de los $32.668 mensuales.
- Tipo de vínculo: Contratado.
- Funciones: Tareas de limpieza, higiene y mantenimiento de los centros educativos y dependencias de Secundaria. También se pueden asignar tareas de apoyo en cocina o colaboración general según las necesidades de cada institución.
- Ubicación: Montevideo y diversas localidades de todo el país.
Plazos y cómo postularse
El período para realizar la postulación digital comenzó el 25 de setiembre de 2026 y se extenderá hasta el 9 de octubre de 2026.
Para concretar la postulación, se deben seguir los siguientes pasos: