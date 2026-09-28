Inumet actualizó la doble alerta por tormentas: qué localidades están bajo advertencia naranja y amarilla

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó al mediodía de este lunes su doble advertencia por tormentas. La alerta naranja, por tormentas fuertes y puntualmente severas, comprende localidades de Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó. Otras zonas de Artigas y Salto pasaron a estar bajo alerta amarilla.

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La advertencia naranja ya no abarca la totalidad de Artigas y Salto, como ocurría en la actualización de las 09:00. Entre las localidades que permanecen en ese nivel figuran Baltasar Brum, en Artigas; Chapicuy y Quebracho, en Paysandú; Tranqueras y Minas de Corrales, en Rivera; la ciudad de Salto y Termas del Daymán; y la ciudad de Tacuarembó.

La alerta amarilla, por persistencia de tormentas puntualmente fuertes, incluye localidades de los cinco departamentos anteriores, además de Cerro Largo y Río Negro. Entre ellas están Bella Unión, en Artigas; Belén, en Salto; la ciudad de Paysandú y Young, en Río Negro.