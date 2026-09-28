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Inumet actualizó la doble alerta por tormentas: qué localidades están bajo advertencia naranja y amarilla

Inumet prevé lluvias abundantes en poco tiempo, posible granizo, rachas de viento muy fuertes e intensa actividad eléctrica

28 de septiembre de 2026 12:05 hs
Inumet emitió alerta naranja por lluvias
Inumet emitió alerta naranja por lluvias Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó al mediodía de este lunes su doble advertencia por tormentas. La alerta naranja, por tormentas fuertes y puntualmente severas, comprende localidades de Artigas, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó. Otras zonas de Artigas y Salto pasaron a estar bajo alerta amarilla.

La advertencia naranja ya no abarca la totalidad de Artigas y Salto, como ocurría en la actualización de las 09:00. Entre las localidades que permanecen en ese nivel figuran Baltasar Brum, en Artigas; Chapicuy y Quebracho, en Paysandú; Tranqueras y Minas de Corrales, en Rivera; la ciudad de Salto y Termas del Daymán; y la ciudad de Tacuarembó.

La alerta amarilla, por persistencia de tormentas puntualmente fuertes, incluye localidades de los cinco departamentos anteriores, además de Cerro Largo y Río Negro. Entre ellas están Bella Unión, en Artigas; Belén, en Salto; la ciudad de Paysandú y Young, en Río Negro.

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