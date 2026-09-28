El uno por uno de Uruguay en el 4-1 ante Corea del Sur: Fiermarín mostró sus credenciales para el arco, Darwin volvió al gol y De Arrascaeta le dio juego al equipo de Forlán

La selección uruguaya de Diego Forlán goleó 4-1 a Corea del Sur este lunes en Seúl, en su segundo amistoso de la Fecha FIFA de setiembre y octubre.

Luego de la derrota 3-1 ante Japón del pasado jueves, la celeste mejoró su nivel y se quedó con una contundente goleada, en la que varios jugadores tuvieron buenas actuaciones.

Cristopher Fiermarín: Mostró seguridad en los pies en los primeros minutos, inclusive con alguna asistencia. También tuvo algún pase largo malo. Tuvo su primera atajada en el segundo tiempo con un remate cruzado que sacó al corner y luego respondió bien en la mayoría de las situaciones en las que fue exigido. La única mala fue el gol de Corea del Sur, en la que falló la defensa y la pelota se le metió al segundo palo en un centro que se cerró. Pese a eso, tuvo una gran actuación y demostró que puede ser titular en el arco celeste.

Guillermo Varela: Atento en su sector, en el primer tiempo subió en un par de oportunidades aunque sin destacarse, hasta que tuvo una gran corrida al vacío para el gol del 3-0, que fue en contra de Kim Min-jae . En el segundo tiempo tuvo un par de proyecciones muy buenas, con excelentes centros, que uno no aprovechó Maxi Araújo y que otro conectó de forma excelente Darwin Nuñez para el cuarto gol uruguayo. Cerró una buena actuación y confirmando que es el mejor lateral derecho uruguayo en la actualidad .

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Ronald Araujo: Controló su zona sin complicaciones en la primera mitad. Estuvo muy seguro por arriba al contar varios tiros de esquinas, como también yendo abajo. Metió el pase para que desborde Varela y ponga el centro para el 4-0 de Darwin Núñez. Su única falla fue en la marca en el gol coreano, cuando el partido estaba 4-0 y ya se sentía el esfuerzo realizado. Como ante Japón, ratificó el gran momento que está mostrando en Liverpool.

Mathías Olivera: Correcto primer tiempo. En la segunda mitad, cuando Corea del Sur buscó con más intensidad, mejoró su nivel, aunque perdió en velocidad en una jugada que tapó Fiermarín.

Joaquín Piquerez: Atento en la marca y con proyección ofensiva. Tuvo el primer remate para Uruguay pero se le fue alto. Por su sector comenzó la jugada del gol del 1-0. En la segunda mita se enfocó más en defender que en pasar al ataque.

Brian Rodríguez: Aportó en la generación de fútbol. Cambio de banda tras comenzar por derecha y pareció más cómodo con perfil cambiado. Hizo un gran esfuerzo, aplicado en la marca, pero sin peligro en ofensiva.

Rodrigo Bentancur: Con su categoría habitual, comenzó varias jugadas para las salidas celestes con mucha prolijidad. Tuvo buenas combinaciones con De Arrascaeta, buscándose mutuamente.

Lucas Torreira: La entrega habitual. Buscó a Bentancur para que inicie las salidas y se enfocó en la recuperación.

Maximiliano Araújo: Comenzó un tanto fastidiado por faltas que no le cobraron y en un rol más defensivo que ofensivo. Forlán probó con cambiarlo de banda con Brian Rodríguez. Dio la asistencia para el golazo de De Arrascaeta. En el segundo tiempo tuvo un par de ocasiones, de cabeza y con un remate al borde del área, pero no logró definir bien. Hizo un gran desgaste, pero esta vez le faltó claridad en ataque.

Giorgian De Arrascaeta: Fue una de las novedades en el once de Forlán al entrar por Federico Viñas. Dio una gran asistencia para Darwin Núñez en la jugada del 1-0, luego de pelear el balón. Se asoció con Bentancur para comenzar las salidas. Comenzó y definió la jugada de su golazo para el 2-0. Buscó pases profundos al espacio para Guillermo Varela. Redondeó un gran partido, con la mala fortuna de que tuvo que salir sentido en su muñeca izquierda.

Darwin Núñez: Peleó la pelota en la jugada de su gol y definió de gran forma para abrir el marcador. Controló y aguantó la pelota en el segundo tanto celeste. También tuvo el incidencia en la pelota al vacío para que Varela picara y anotara el 3-0. En el segundo tiempo marcó un golazo de cabeza para el 4-0 parcial. Hizo un gran esfuerzo yendo a todas y se reencontró con el gol con la celeste luego de 17 partidos sin marcar. Gran partido.

Rodrigo Zalazar: No logró destacarse

Rodrigo Aguirre: Pocos minutos en cancha.