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Además de su lesión en la cara, Germán Pezzella es gran duda en Peñarol ante Montevideo City Torque el miércoles por el Torneo Clausura por un tema reglamentario

El club carbonero corre riesgo de poder perder puntos clave si no cuenta con la autorización debida

27 de septiembre de 2026 15:24 hs
Germán Pezzella saluda a sus compañeros de Peñarol en un gol a Albion por el Torneo Clausura

Germán Pezzella saluda a sus compañeros de Peñarol en un gol a Albion por el Torneo Clausura

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Germán Pezzella está en duda para jugar el miércoles a la noche con Peñarol ante Montevideo City Torque en el Estadio Centenario por el partido postergado de la primera fecha del Torneo Clausura. Se trata de un encuentro crucial para ambas tablas, la de este certamen y la Tabla Anual, donde la paridad de puntos en los primeros puestos no deja margen de error para las aspiraciones del conjunto aurinegro.

El zaguero debió retirarse al término del primer tiempo en el reciente triunfo por 2-1 ante Boston River debido a un fuerte golpe en el rostro. Pese a la lesión que forzó su sustitución en el entretiempo, la actuación del argentino fue determinante en el desarrollo del encuentro.

Antes de ser retirado del campo, Pezzella asistió a Lucas Ferreira para marcar el 1-0 parcial a favor del conjunto mirasol, encaminando un triunfo clave para el equipo en la recta final del torneo.

Un tema reglamentario en el horizonte de Germán Pezzella y de Peñarol

A los problemas en el rostro de Germán Pezzella se le suma un dilema burocrático.

Mirá las lágrimas de Leonel Jaime por su lesión, lo que dicen desde Peñarol para el partido del miércoles con Torque y el posteo de Ignacio Ruglio

Peñarol habilitó a Germán Pezzella a jugar con la selección argentina luego de que Lionel Messi lo invitara a su despedida en nueve días

Según informó este domingo una fuente del club a Referí, hay un impedimento reglamentario que también le puede jugar en contra al futbolista y a la institución.

Peñarol se informará en las próximas horas en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) si Pezzella puede jugar, teniendo en cuenta que este partido ante Montevideo City Torque corresponde a la primera fecha del Torneo Clausura y en ese momento, el campeón mundial con Argentina en Qatar 2022 no estaba anotado oficialmente por el club.

Si no está habilitado y sale al campo de juego, los carboneros corren riesgo de sufrir un reclamo administrativo y perder puntos clave.

Por otra parte y como informó Referí, Ignacio Ruglio ya dio el visto bueno para que el defensor pueda viajar a Buenos Aires en los próximos días.

Pezzella fue habilitado por Peñarol para acudir a la invitación formal de Lionel Messi y disputar su partido de despedida con la selección argentina frente a Benín el próximo 6 de octubre en el Monumental de Núñez.

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