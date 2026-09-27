Inumet advierte por tormentas fuertes hasta el martes: prevé hasta 120 mm de lluvia y rachas de viento de 80 km/h

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este domingo 27 de setiembre su aviso especial y advirtió que persistirán las tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes durante la jornada, principalmente en el norte, centro y litoral oeste del país.

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La inestabilidad continuará desde el lunes 28 hasta la tarde del martes 29, aunque en ese período afectará sobre todo al norte. Allí se esperan los acumulados de lluvia más significativos del episodio, con valores estimados entre 80 y 120 milímetros .

En las zonas de tormenta también podrían registrarse caída de granizo, rachas de viento fuertes e intensa actividad eléctrica , señaló el organismo.

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Vientos fuertes para el martes en la costa sur y este

Para el martes 29, Inumet prevé además un aumento del gradiente de presión que generará vientos persistentes del suroeste de entre 40 y 60 km/h, con rachas de entre 60 y 80 km/h. Este fenómeno afectará principalmente las zonas costeras del sur y el este.

El instituto indicó que continuará monitoreando la situación y recomendó consultar sus próximas actualizaciones.