El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este domingo 27 de setiembre su aviso especial y advirtió que persistirán las tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes durante la jornada, principalmente en el norte, centro y litoral oeste del país.
Inumet advierte por tormentas fuertes hasta el martes: prevé hasta 120 mm de lluvia y rachas de viento de 80 km/h
Las tormentas afectarán principalmente el norte, el centro y el litoral oeste este domingo. Desde el lunes, la inestabilidad se concentrará en el norte; el martes se esperan vientos fuertes en las zonas costeras del sur y el este