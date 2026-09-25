Inumet advierte por tormentas "fuertes y muy fuertes": prevé hasta 120 mm, granizo e intensas rachas de viento

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió un aviso a la población por la llegada de tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes a partir de la tarde de este sábado 26 de setiembre .

Según informó el organismo, una masa de aire inestable comenzará a afectar el norte del país durante la tarde del sábado , donde se esperan tormentas puntualmente fuertes y acumulados de lluvia de entre 20 y 40 milímetros en tres horas .

Las condiciones de inestabilidad se extenderán durante el fin de semana y los mayores acumulados se esperan entre el domingo y el lunes.

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Inumet y meteorólogos anticipan un fin de semana cálido, pero con lluvias y tormentas: cuándo desmejora

Para el domingo 27 , Inumet prevé que las tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes afecten el norte, centro y litoral oeste del territorio nacional.

Durante el lunes 28, en tanto, la inestabilidad continuará principalmente sobre el norte del país.

De acuerdo con Meteorología, entre el domingo y el lunes se registrarán los acumulados de lluvia más significativos, principalmente en el noreste, donde podrían alcanzar valores de entre 80 y 120 milímetros.

Inumet advierte por posible granizo y fuertes rachas de viento

Los fenómenos previstos no estarán asociados únicamente a lluvias abundantes. Inumet advirtió que en las zonas afectadas por las tormentas también podrían registrarse caída de granizo, rachas de viento fuertes e intensa actividad eléctrica.

El instituto continuará monitoreando la evolución de la situación y recomendó a la población mantenerse informada ante las próximas actualizaciones del pronóstico.

La desmejora comenzará así durante la tarde del sábado por el norte y tendrá su período de mayor intensidad entre el domingo y el lunes, cuando algunas zonas del país podrían recibir hasta 120 milímetros de lluvia.

#AvisoALaPoblación por tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes a partir de la tarde del sábado 26 pic.twitter.com/aRp5LHI2UC — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) September 25, 2026

Qué prevén Inumet y los meteorólogos para el fin de semana

El nuevo aviso de Inumet profundiza el escenario que el organismo ya había anticipado para el último fin de semana de setiembre: temperaturas cálidas al comienzo y un aumento progresivo de la inestabilidad, primero en el norte y luego en otras zonas del país.

Para el sábado 26, Inumet había previsto un aumento de la nubosidad y precipitaciones y probables tormentas durante la tarde en el norte. El nuevo informe advierte ahora que esas tormentas podrán ser puntualmente fuertes, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros en tres horas.

El meteorólogo Nubel Cisneros también anticipó en Subrayado (Canal 10) un sábado cálido, con máximas que podrían alcanzar los 29 °C en el norte, 26 °C en el sur y 24 °C en el área metropolitana, pero con una desmejora desde la tarde por el norte.

Para el domingo, Inumet prevé que las tormentas fuertes y puntualmente muy fuertes alcancen el norte, centro y litoral oeste. Cisneros, por su parte, pronostica abundante nubosidad, tormentas y lluvias inicialmente en el norte y noreste, con una desmejora que avanzará hacia otras zonas del país.

En Montevideo, las proyecciones de Meteoblue difundidas por el meteorólogo Mario Bidegain muestran un descenso de temperatura durante el fin de semana, con una máxima de 22 °C el sábado y 19 °C el domingo, mientras que las probabilidades de lluvia aumentan hacia el comienzo de la próxima semana.