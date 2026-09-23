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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 24 de setiembre

En Montevideo y el Área Metropolitana la temperatura mínima será de 9 °C y la máxima llegará a 23 °C, según el pronóstico de Inumet

23 de septiembre de 2026 21:00 hs
20240918 Gente caminando, primavera, estado del tiempo, buen tiempo, turistas.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 24 de setiembre una jornada con cielo entre algo nuboso y nuboso en gran parte del país, temperaturas máximas de hasta 24 °C y rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en algunas zonas costeras.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la temperatura mínima será de 9 °C y la máxima llegará a 23 °C. Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso, y soplarán vientos del noroeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del norte y noroeste de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Cómo estará el tiempo en el este

Para la zona este, Inumet prevé una mínima de 5 °C y una máxima de 21 °C. Tanto durante la mañana como en la tarde y noche habrá cielo entre algo nuboso y nuboso, además de neblinas y bancos de niebla.

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Los vientos serán del sector norte, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

El pronóstico para el oeste

En el oeste del país, las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y los 23 °C. La mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas.

El viento soplará del norte y noroeste a entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo entre algo nuboso y nuboso, con neblinas y rachas de hasta 40 km/h en la costa.

Temperaturas de hasta 24 °C en el norte

Por último, en el norte se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 24 °C, la temperatura más alta prevista entre las regiones informadas.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y neblinas. Durante la tarde y la noche estará algo nuboso, con períodos de nuboso. Los vientos serán del noreste y norte, de entre 10 y 30 km/h.

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