Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este jueves 24 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este jueves 24 de setiembre una jornada con cielo entre algo nuboso y nuboso en gran parte del país , temperaturas máximas de hasta 24 °C y rachas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h en algunas zonas costeras.

En Montevideo y el Área Metropolitana , la temperatura mínima será de 9 °C y la máxima llegará a 23 °C . Durante la mañana estará nuboso, con períodos de algo nuboso, y soplarán vientos del noroeste de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h. Para la tarde y la noche se espera cielo algo nuboso y nuboso, con vientos del norte y noroeste de entre 20 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Para la zona este , Inumet prevé una mínima de 5 °C y una máxima de 21 °C . Tanto durante la mañana como en la tarde y noche habrá cielo entre algo nuboso y nuboso, además de neblinas y bancos de niebla .

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Los vientos serán del sector norte, de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras .

El pronóstico para el oeste

En el oeste del país, las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y los 23 °C. La mañana estará nubosa, con períodos de algo nuboso y presencia de neblinas.

El viento soplará del norte y noroeste a entre 10 y 30 km/h, con rachas de entre 40 y 50 km/h en zonas costeras. Para la tarde y la noche se mantendrá el cielo entre algo nuboso y nuboso, con neblinas y rachas de hasta 40 km/h en la costa.

Temperaturas de hasta 24 °C en el norte

Por último, en el norte se espera una mínima de 8 °C y una máxima de 24 °C, la temperatura más alta prevista entre las regiones informadas.

La mañana estará clara y algo nubosa, con períodos de nuboso y neblinas. Durante la tarde y la noche estará algo nuboso, con períodos de nuboso. Los vientos serán del noreste y norte, de entre 10 y 30 km/h.