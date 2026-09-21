Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes dispersas
Martes:
Mín 
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / Inumet

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 21 de setiembre

Para Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C

21 de septiembre de 2026 7:07 hs
Se espera un día soleado en Montevideo
Se espera un día soleado en Montevideo Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este lunes 21 de setiembre una jornada ventosa, con rachas que podrán alcanzar los 70 km/h, precipitaciones aisladas en algunas zonas y un descenso de temperatura hacia la tarde y la noche.

¿Cómo estará el tiempo en Montevideo este lunes?

Para Montevideo y el Área Metropolitana, Inumet prevé una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C.

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro, y se espera una jornada ventosa. Los vientos soplarán del suroeste y oeste a entre 30 y 40 km/h, con rachas de entre 50 y 60 km/h.

Más noticias

Inumet amplió la advertencia amarilla por tormentas fuertes a localidades de seis departamentos

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 20 de setiembre

En la tarde y noche estará nuboso, con períodos de algo nuboso y probables precipitaciones aisladas. Además, la temperatura irá en descenso.

El viento del suroeste se mantendrá entre 30 y 40 km/h, aunque las rachas podrán alcanzar entre 50 y 70 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y los 18 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas. En las zonas costeras se esperan vientos de entre 20 y 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h.

Para la tarde y noche se pronostican nuevas precipitaciones aisladas y un descenso de temperatura. El viento se intensificará, con rachas de entre 60 y 70 km/h, ocasionalmente superiores en zonas costeras.

¿Cómo estará el tiempo en el oeste?

Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 20 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con viento del suroeste de entre 20 y 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h, ocasionalmente superiores en zonas costeras.

Durante la tarde y noche aumentará la nubosidad y descenderá la temperatura. Continuará ventoso, con rachas de hasta 60 km/h.

Pronóstico para el norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de las zonas relevadas, con una mínima de 11 °C y una máxima de 23 °C.

Inumet pronostica una mañana algo nubosa y nubosa, con probables precipitaciones aisladas y vientos del sector sur con rachas de entre 50 y 60 km/h.

En la tarde y noche estará nuboso, con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de tormentas aisladas. También se espera un descenso de temperatura y rachas de viento de hasta 50

Las más leídas

Accidente fatal en la ruta Interbalnearia: murió una motociclista tras chocar con un auto conducido por una mujer alcoholizada

Así quedaron las tablas de posiciones del Clausura, Anual y descenso, luego del gran triunfo de Nacional: Peñarol lidera el año y Torque el Clausura

Con vista al Río de la Plata: así será la nueva torre de lujo que levantará Dolce & Gabbana

Ronald Araujo volvió a ser clave en el triunfo de visita de Liverpool con su solidez defensiva, números muy buenos y elogios de la prensa inglesa

Temas

Inumet Uruguay Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos