Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 21 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este lunes 21 de setiembre una jornada ventosa , con rachas que podrán alcanzar los 70 km/h , precipitaciones aisladas en algunas zonas y un descenso de temperatura hacia la tarde y la noche.

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Para Montevideo y el Área Metropolitana , Inumet prevé una temperatura mínima de 11 °C y una máxima de 17 °C .

Durante la mañana estará algo nuboso y nuboso, con períodos de claro , y se espera una jornada ventosa. Los vientos soplarán del suroeste y oeste a entre 30 y 40 km/h , con rachas de entre 50 y 60 km/h .

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En la tarde y noche estará nuboso, con períodos de algo nuboso y probables precipitaciones aisladas . Además, la temperatura irá en descenso.

El viento del suroeste se mantendrá entre 30 y 40 km/h, aunque las rachas podrán alcanzar entre 50 y 70 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este

En el este del país, las temperaturas oscilarán entre los 9 °C y los 18 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con precipitaciones aisladas, nieblas y neblinas. En las zonas costeras se esperan vientos de entre 20 y 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h.

Para la tarde y noche se pronostican nuevas precipitaciones aisladas y un descenso de temperatura. El viento se intensificará, con rachas de entre 60 y 70 km/h, ocasionalmente superiores en zonas costeras.

¿Cómo estará el tiempo en el oeste?

Para el oeste, Inumet prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 20 °C.

La mañana estará algo nubosa y nubosa, con viento del suroeste de entre 20 y 40 km/h y rachas de 50 a 60 km/h, ocasionalmente superiores en zonas costeras.

Durante la tarde y noche aumentará la nubosidad y descenderá la temperatura. Continuará ventoso, con rachas de hasta 60 km/h.

Pronóstico para el norte

El norte tendrá las temperaturas más altas de las zonas relevadas, con una mínima de 11 °C y una máxima de 23 °C.

Inumet pronostica una mañana algo nubosa y nubosa, con probables precipitaciones aisladas y vientos del sector sur con rachas de entre 50 y 60 km/h.

En la tarde y noche estará nuboso, con períodos de algo nuboso y baja probabilidad de tormentas aisladas. También se espera un descenso de temperatura y rachas de viento de hasta 50