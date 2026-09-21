Los detalles de la agenda oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay: reunión con Orsi y actividades en tres departamentos

El papa León XIV visitará Uruguay entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre de 2026 , según la agenda oficial divulgada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante sus tres días en el país tendrá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida , antes de partir hacia Buenos Aires.

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El programa oficial del Vaticano incluye encuentros con autoridades, actividades con comunidades y educadores, misas y momentos de oración. Además, León XIV pronunciará discursos y homilías en varias de las actividades.

El pontífice partirá el viernes a las 7:00 desde el Aeropuerto Internacional de Roma/Fiumicino y llegará a Uruguay a las 16:30 , cuando aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”, donde tendrá lugar la recepción oficial.

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A las 17:30 del viernes 6 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia .

Quince minutos después, a las 17:45, León XIV tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, instancia en la que está previsto un discurso del pontífice.

A las 18:15 visitará al presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas.

La primera jornada terminará a las 19:10, cuando el papa encabezará la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago.

De la celebración participarán obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas, y está prevista una homilía de León XIV.

Viaje a Paysandú y misa en el Parque París Londres

El sábado 7 de noviembre, León XIV viajará a Paysandú.

El avión partirá desde Carrasco a las 8:25 y llegará al Aeropuerto Internacional de Paysandú “Brigadier General Aviator Tydeo Larre Borges” a las 9:10.

A las 10:00, el papa celebrará una misa en el Parque París Londres, donde pronunciará una homilía.

Su regreso a Montevideo comenzará a las 12:45, con la salida del vuelo desde Paysandú. La llegada al Aeropuerto de Carrasco está prevista para las 13:30.

Casavalle, Universidad Católica y vigilia en el Estadio Centenario

La agenda continuará a las 17:00, cuando León XIV mantendrá un encuentro con la realidad social de Casavalle en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Allí está previsto un saludo del pontífice.

A las 18:00 tendrá un encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay, donde también pronunciará un saludo.

Una hora más tarde, a las 19:00, encabezará una de las actividades centrales de su visita: una Vigilia de Oración en el Estadio Centenario.

Según el programa del Vaticano, durante la vigilia León XIV pronunciará un discurso.

Misa en Florida y despedida de Uruguay

El domingo 8 de noviembre, último día de la visita, el papa tendrá su principal actividad en Florida.

A las 10:30 celebrará una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, donde pronunciará una homilía.

Luego regresará a Montevideo. A las 15:10 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Veinte minutos después, a las 15:30, León XIV partirá en avión hacia Buenos Aires, donde tiene previsto continuar su viaje apostólico.

El arribo al Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16:30.

Cómo participar de las actividades del papa en Uruguay

Para asistir a los encuentros abiertos al público será necesario realizar una inscripción previa.

Según informó la organización local de la visita, las entradas serán gratuitas y no podrán venderse. El registro tendrá como objetivo ordenar y facilitar el ingreso a las distintas actividades.

Los detalles sobre el procedimiento de inscripción serán informados en los próximos días.