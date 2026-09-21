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Los detalles de la agenda oficial de la visita del papa León XIV a Uruguay: reunión con Orsi y actividades en tres departamentos

El pontífice llegará el viernes 6 de noviembre al Aeropuerto de Carrasco y permanecerá tres días en Uruguay. La agenda incluye una reunión con Yamandú Orsi y actividades pastorales en tres departamentos

21 de septiembre de 2026 7:35 hs
El papa León XIV, líder espiritual de los católicos, asumió el cargo en mayo tras la muerte de su predecesor, el papa Francisco.
El papa León XIV, líder espiritual de los católicos, asumió el cargo en mayo tras la muerte de su predecesor, el papa Francisco. AFP via Getty Images

El papa León XIV visitará Uruguay entre el viernes 6 y el domingo 8 de noviembre de 2026, según la agenda oficial divulgada este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante sus tres días en el país tendrá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida, antes de partir hacia Buenos Aires.

El programa oficial del Vaticano incluye encuentros con autoridades, actividades con comunidades y educadores, misas y momentos de oración. Además, León XIV pronunciará discursos y homilías en varias de las actividades.

El pontífice partirá el viernes a las 7:00 desde el Aeropuerto Internacional de Roma/Fiumicino y llegará a Uruguay a las 16:30, cuando aterrizará en el Aeropuerto Internacional de Carrasco “General Cesáreo L. Berisso”, donde tendrá lugar la recepción oficial.

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La agenda del papa León XIV en Montevideo

A las 17:30 del viernes 6 se realizará la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia.

Quince minutos después, a las 17:45, León XIV tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, instancia en la que está previsto un discurso del pontífice.

A las 18:15 visitará al presidente de la República, Yamandú Orsi, en el Edificio José Artigas.

La primera jornada terminará a las 19:10, cuando el papa encabezará la celebración de las Vísperas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y San Felipe y Santiago.

De la celebración participarán obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas, y está prevista una homilía de León XIV.

Viaje a Paysandú y misa en el Parque París Londres

El sábado 7 de noviembre, León XIV viajará a Paysandú.

El avión partirá desde Carrasco a las 8:25 y llegará al Aeropuerto Internacional de Paysandú “Brigadier General Aviator Tydeo Larre Borges” a las 9:10.

A las 10:00, el papa celebrará una misa en el Parque París Londres, donde pronunciará una homilía.

Su regreso a Montevideo comenzará a las 12:45, con la salida del vuelo desde Paysandú. La llegada al Aeropuerto de Carrasco está prevista para las 13:30.

Casavalle, Universidad Católica y vigilia en el Estadio Centenario

La agenda continuará a las 17:00, cuando León XIV mantendrá un encuentro con la realidad social de Casavalle en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Allí está previsto un saludo del pontífice.

A las 18:00 tendrá un encuentro con el mundo de la educación en la Universidad Católica del Uruguay, donde también pronunciará un saludo.

Una hora más tarde, a las 19:00, encabezará una de las actividades centrales de su visita: una Vigilia de Oración en el Estadio Centenario.

Según el programa del Vaticano, durante la vigilia León XIV pronunciará un discurso.

Misa en Florida y despedida de Uruguay

El domingo 8 de noviembre, último día de la visita, el papa tendrá su principal actividad en Florida.

A las 10:30 celebrará una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, donde pronunciará una homilía.

Luego regresará a Montevideo. A las 15:10 se realizará la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Veinte minutos después, a las 15:30, León XIV partirá en avión hacia Buenos Aires, donde tiene previsto continuar su viaje apostólico.

El arribo al Aeroparque Jorge Newbery está previsto para las 16:30.

Cómo participar de las actividades del papa en Uruguay

Para asistir a los encuentros abiertos al público será necesario realizar una inscripción previa.

Según informó la organización local de la visita, las entradas serán gratuitas y no podrán venderse. El registro tendrá como objetivo ordenar y facilitar el ingreso a las distintas actividades.

Los detalles sobre el procedimiento de inscripción serán informados en los próximos días.

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