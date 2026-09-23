Copa AUF Uruguay: ya juegan Boston River 0-1 Fénix y Liverpool 1-0 Colón para ver quiénes clasifican del grupo 6

La Copa AUF Uruguay continúa este miércoles en la tarde y en la noche con cuatro partidos, para definir dos grupos diferentes.
Por la llave 6, en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida se enfrentan Boston River vs Fénix, en tanto que Liverpool recibe en el Parque Viera a Colón, ambos compromisos a la hora 15.30.
Por la noche, se enfrentarán desde las 20, Cerro vs Deportivo Maldonado en el Estadio Luis Tróccoli y Wanderers vs Cerrito por su grupo 3 para definir los primeros dos que clasifican directo.
Vale recordar que a la siguiente fase clasifican los cuatro mejores terceros de los seis grupos.
Boston River vs Fénix
Así formó Boston River ante los albivioletas en Florida:
Por su parte, Fénix lo hizo de la siguiente manera:
Liverpool vs Colón
Liverpool va por tres puntos muy importantes ante Colón.
Así formó el conjunto negriazul:
Por su parte, Colón, dirigido por Pedro De Pablos, formó de la siguiente manera: