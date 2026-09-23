Copa AUF Uruguay: ya juegan Boston River 0-1 Fénix y Liverpool 1-0 Colón para ver quiénes clasifican del grupo 6

La Copa AUF Uruguay continúa este miércoles en la tarde y en la noche con cuatro partidos, para definir dos grupos diferentes.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Por la llave 6, en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida se enfrentan Boston River vs Fénix, en tanto que Liverpool recibe en el Parque Viera a Colón, ambos compromisos a la hora 15.30.

Por la noche, se enfrentarán desde las 20, Cerro vs Deportivo Maldonado en el Estadio Luis Tróccoli y Wanderers vs Cerrito por su grupo 3 para definir los primeros dos que clasifican directo.