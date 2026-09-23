Pablo Álvarez, director deportivo de Nacional, con Referí: su crítica a los últimos períodos de pases y cómo comenzó la planificación de la temporada 2027

Nacional se encuentra en un período de cambios. Hace menos de un mes, la directiva cesó al entrenador Jorge Bava y contrató para su rol a Daniel Carreño , movimiento que provocó la renuncia del mánager Sebastián Eguren y el secretario técnico Martín Liguera . Para suplir a esos dos roles, el club contrató a Pablo Álvarez , quien será el responsable de encabezar la renovación interna del tricolor .

El nuevo director deportivo del club, que venía de un ciclo exitoso como gerente en Boston River y fue elegido por encima de otros cuatro candidatos, tendrá como principal objetivo construir un "modelo deportivo" que vaya más allá de los entrenadores y las dirigencias de turno.

En una entrevista con Referí, Álvarez destacó que está "orgulloso" de volver al club en este nuevo rol, y espera que la estructura que construya "trascienda" su trabajo en Nacional. También dejó una crítica a los últimos períodos de pases del tricolor, habló sobre su vínculo con el vicepresidente Flavio Perchman y con Carreño, y destacó que ya comenzó con la planificación de la temporada 2027.

Cuando llegó el primer llamado de Nacional para notificarle sobre su interés, Álvarez sintió "mucha ilusión, entusiasmo, una mezcla de sensaciones" . Algunas de esas eran "sensaciones raras", debido a que estaba "trabajando bien" en Boston River, un club en el que entiende lograron cambiar la imagen de "un equipo vinculado al descenso" a una institución competitiva en Primera, pero entendió que el motivo para cortar ese proceso "era más que válido".

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"Se me vinieron muchas cosas a la cabeza, Nacional es un lugar muy importante en mi vida", confesó el nuevo gerente tricolor, que llegó a Nacional a sus 12 años, debutó en Primera en 2007 de la mano de Daniel Carreño, se fue a Europa y tuvo un segundo pasaje en el club de 2011 a 2014, período en el que obtuvo dos campeonatos uruguayos.

La foto del Instagram de Pablo Álvarez en la Copa Libertadores 2007, año en el que debutó de la mano de Daniel Carreño

Además, esta vuelta tiene un sabor especial considerando que llega como director deportivo, trabajo que soñaba tener desde sus años en el fútbol europeo, una elección distinta a la de la mayoría de los exfutbolistas que quieren seguir en el fútbol, que estudia para ser director técnico.

"No es tan común acá en Uruguay, creo que como todo en la vida venimos un poco atrasados, por algo somos tercermundistas. Cuando yo estaba en Europa, la figura del director deportivo me llamó la atención. En Italia era una figura muy fuerte la del director deportivo, te diría a nivel del presidente, incluso en algunos clubes hasta cobraba mayor trascendencia porque decidía y definía el área de fútbol del club y creía que esa función puede cambiar realmente un equipo", expresó Álvarez, que entiende que el cargo de entrenador es "más volátil" y de "lapsos más cortos".

Entre la primera reunión que mantuvo con la dirigencia tricolor y la confirmación de su contratación pasaron dos semanas, en las que Álvarez confesó que "necesitaba una respuesta" ante la ansiedad de saber cuál iba a ser su futuro. "Cuando me llamaron para confirmármelo me dio una felicidad muy grande porque realmente era algo que estaba esperando. Creo que lo importante, y siempre se lo digo a los jugadores, es visualizar tu horizonte y tratar de pelear por los objetivos y por los sueños. En mi función este era un objetivo y era un sueño", relató.

El modelo deportivo

En palabras de Álvarez, el tan mencionado "modelo deportivo" es "cómo queremos que funcione el club": "Es determinar ciertos patrones, que exista una política de contrataciones, que todo tenga un método para ejecutarse. No quiere decir que eso se vaya a sostener de por vida porque el fútbol va cambiando, pero sí establecerlo y tratar de sostenerlo durante un periodo de tiempo considerable".

Con el objetivo macro de "hacer más grande a Nacional", el director busca "dejar las cosas funcionando tan bien" con el nuevo modelo "que si mañana una pieza de la estructura se cambia por otra, encaje prácticamente a la perfección y con facilidad", y que este "trascienda, por lo menos, en la ideología general" a los entrenadores y las dirigencias que pasen por el club.

Pablo Álvarez en su presentación como director deportivo de Nacional Foto: Nacional

Dentro de este modelo, según Álvarez, tiene que haber "una forma" de juego, que debería estar basada en "ser superior al rival", para lo que "tenés que tener más ocasiones de gol que el rival" y "minimizar" sus oportunidades.

"Si vos sostenés una forma, es mucho más probable que puedas sostener los resultados. Por eso, yo siempre digo que el ganar como sea no existe, como sea ganas una vez. Pero después, si vos no tenés una forma para ganar, para ser superior al rival y tratar de sostenerlo, es muy difícil poder sostener el resultado", soslayó.

Las contrataciones, un punto crítico

Al ser consultado sobre los lineamientos básicos de su modelo, Álvarez mencionó la política de contrataciones como una parte central. Según el director, uno puede fichar futbolistas "inmediatamente" o "puede tomarse su tiempo y tratar sobre todo de minimizar el margen de error", con "revisiones médicas", referencias personales, un "análisis exhaustivo en imágenes" y hasta "ver partidos en vivo" de jugadores extranjeros.

Las contrataciones de Nacional están en la mira hace tiempo, debido al gran volumen de altas y bajas que ha tenido el club. Según constató Referí, los albos contrataron a 35 futbolistas y sufrieron 61 bajas desde el comienzo de la gestión de Ricardo Vairo y Flavio Perchman, números que preocupan al presidente tricolor. En este último período Nacional tuvo 10 altas y 11 bajas, cinco de ellas futbolistas que solo pasaron un semestre por la institución.

Consultado sobre estas cifras y los últimos mercados tricolores, Álvarez confesó que no contaba con el "número frío", pero marcó su preocupación: "Son indicadores, cuando cambias mucho es porque la cosa no funcionó y si seguís cambiando, es más difícil que la cosa funcione". Incluso, para el director "la estabilidad en el largo plazo también se va a medir por esos números", ya que "si esos números bajan mucho, quiere decir que se está estabilizando la parte deportiva".

Vairo destacó en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador, que una de las principales virtudes de Álvarez es la aplicación de nuevas tecnologías al área del scouting de futbolistas. Consultado sobre esto, el funcionario contó que la "inteligencia artificial" es una herramienta que utilizan en ese sector, brindándole datos de plataformas especializadas para comparar perfiles de futbolistas.

De todas formas, el gerente aclaró que en esa área "lo más importante es el ojo" y el "paladar futbolístico" de las personas que la integran, mientras que el dato "acompaña".

La planificación de la próxima temporada, el nexo con Flavio Perchman y el vínculo con Daniel Carreño

En la conferencia de presentación de Álvarez, Perchman aseguró que uno de los principales objetivos del nuevo director deportivo en sus primeros meses será la planificación de la temporada 2027. En ese sentido, el gerente declaró que el área deportiva ya trabaja en "incorporaciones y algunas finalizaciones de contratos" de cara al armado del plantel del año que viene.

Sobre cómo trabaja en ese aspecto con Perchman, quien durante la gestión actual formó parte del área deportiva en las contrataciones, el gerente indicó que habla "muy seguido" con el vice tricolor, y explicó que acordaron que antes de cualquier contratación el nuevo funcionario concluirá un "diagnóstico general del plantel", que definirá "que es lo que hay y lo que falta, y del talento que no hay, saber cómo ingresa a la estructura, que es algo más de la imaginación".

"La verdad es que yo creo que acá lo importante es ir de acuerdo y que las contrataciones y todas las decisiones deportivas que se vayan tomando sean de forma consensuada", agregó.

Flavio Perchman, Pablo Álvarez y Ricardo Vairo Foto: Nacional

Álvarez negó que se esté discutiendo sobre el entrenador de la próxima temporada, a pesar de que el contrato de Carreño finaliza en diciembre, ya que están "enfocados en lo que falta" del año, además de que entiende que "Daniel viene trabajando muy bien".

El director ve al nuevo entrenador "con mucha energía" y "disfrutando del momento", y destacó que por su "experiencia" y su "espalda" en Nacional "absorbe mucho la presión", algo "positivo a nivel grupal". También valoró que mantiene un gran vínculo personal con el DT, lo cual ayuda en las constantes charlas que mantienen desde que ambos llegaron al club. "Son imprescindibles porque son una forma de analizar más en profundidad lo que está pasando deportivamente. El cuestionamiento al entrenador o el pedido de explicaciones es lo que hace crecer", añadió.