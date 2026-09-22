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El Comité Técnico de Árbitros dijo que era "roja a Kang-in Lee por la falta a Valverde"; el uruguayo tiene roto el ligamento del tobillo y es baja por semanas

El informe expresa también que hubo un "error claro y manifiesto del juez del partido"

22 de septiembre de 2026 15:08 hs
El patadón de Kang In-Lee de Atlético de Madrid sobre Federico Valverde en el clásico Atlético de Madrid vs Real Madrid por LaLiga de España

El patadón de Kang In-Lee de Atlético de Madrid sobre Federico Valverde en el clásico Atlético de Madrid vs Real Madrid por LaLiga de España

La polémica actuación de Miguel Ángel Ortiz Arias en la cancha y de Daniel Jesús Trujillo Suárez al frente del VAR durante el clásico madrileño que ganó Atlético de Madrid 2-1 a Real Madrid por LaLiga de España, ya cuenta con una postura oficial por parte de sus superiores. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) reconoció abiertamente este martes la equivocación del cuerpo arbitral en la dura entrada que recibió Federico Valverde por parte del futbolista surcoreano Kang-in Lee, determinando que la jugada debió haberse sancionado con expulsión directa.

Esto llevó a que el capitán merengue se perdiera la triple fecha FIFA de la selección uruguaya de Diego Forlán ante Japón, Corea del Sur e India que comienza este jueves con el enfrentamiento ante los nipones.

Desde la cúpula del CTA la conclusión fue tajante: la acción requería "tiro libre directo y roja directa". A su vez, el organismo calificó el dictamen inicial como un "error claro y manifiesto del árbitro" de campo y subrayó que "el VAR debió intervenir" para corregir la omisión y enviar al mediocampista coreano a los vestuarios.

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Qué es un esguince de grado 3 en un tobillo como el que dejó fuera a Federico Valverde de la selección uruguaya y cuánto tiempo de recuperación lleva

Semanas de recuperación para Federico Valverde

En lo relativo al parte médico de Federico Valverde, el mismo confirmó que el mediocampista padece un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, la variante más severa de este tipo de lesiones.

Un esguince de ese tipo implica habitualmente una rotura de ligamento completa.

En el caso de Valverde se trata de una rotura parcial. Este matiz diagnóstico permite anticipar un proceso de rehabilitación más llevadero y sensiblemente más rápido de lo previsto en un principio.

El fuerte pisotón que sufrió Federico Valverde en Real Madrid ante Atlético de Madrid por LaLiga de España

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Dentro de Real Madrid estiman que el tiempo de baja oscilará entre dos y tres semanas. Bajo este panorama, existe la posibilidad de que el volante uruguayo no se pierda ningún encuentro oficial con Real Madrid y esté disponible para el reinicio de la competencia tras el parate internacional, fijado para el 10 de octubre frente a Villarreal en el Santiago Bernabéu, aunque llegaría con los plazos justos.

El gran objetivo del cuerpo técnico y del jugador es que alcance el 100% de su condición física para el clásico del 25 de octubre en el Camp Nou ante Barcelona.

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