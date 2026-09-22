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La jugada del Cacique Medina y de Verón para que Estudiantes pueda ser local ante Flamengo en su cancha por las semifinales de la Copa Libertadores

La Conmebol no le permitía al club argentino poder jugar en su escenario, pero hubo una hábil movida de último momento

22 de septiembre de 2026 13:23 hs
Alexander Medina junto a Juan Sebastián Verón en su presentación en Estudiantes

Alexander Medina junto a Juan Sebastián Verón en su presentación en Estudiantes

Estudiantes de La Plata se encamina a disputar uno de los partidos más importantes de los últimos años en su propio estadio tras intensas gestiones impulsadas por la conducción directiva encabezada por Juan Sebastián Verón y la logística del cuerpo técnico liderado por Alexander "Cacique" Medina, el club platense logró destrabar la encrucijada reglamentaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para recibir a Flamengo en el Estadio Jorge Luis Hirschi (UNO) por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El principal obstáculo radicaba en el protocolo del organismo sudamericano, que exige un mínimo de 4.000 localidades para la parcialidad visitante en esta instancia de la competencia.

Si bien UNO cuenta con un aforo superior a los 30.000 espectadores, la infraestructura del estadio dificultaba garantizar ese cupo sin afectar severamente el espacio para sus propios socios e hinchas.

La movida del Cacique Medina y de Verón para poder jugar en su estadio ante Flamengo

Frente a la posibilidad de mudar la localía al Estadio Ciudad de La Plata o al Estadio Único de San Nicolás, la dirigencia de Estudiantes de La Plata -con el presidente Juan Sebastián Verón y a pedido del Cacique Medina, a la cabeza- llevó a cabo una hábil negociación directa con las autoridades de Flamengo para pactar una redistribución de ubicaciones que satisfaga a ambas partes.

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De no mediar imprevistos de último momento, el encuentro de ida ante el conjunto carioca se jugará el jueves 15 de octubre a la hora 21.30 en el icónico recinto de 1 y 57 en la ciudad platense.

Por su parte, la revancha de la llave se disputará una semana más tarde, el 22 de octubre, en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

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