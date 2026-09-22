Cómo es Parva Domus, la asociación que se presenta como una "micronación" escondida en Montevideo: tiene su propio presidente, Constitución y bandera

En pleno barrio de Punta Carretas , en Montevideo , funciona desde hace casi 150 años una particular organización que se presenta como una república independiente, aunque en realidad es una asociación civil, cultural y recreativa.

Se trata de Parva Domus Magna Quies , una "micronación" con bandera, himno, moneda, Constitución, autoridades y hasta una sede "oficial" conocida como el Palacio Parvense .

Su historia tiene su punto de inicio el 25 de agosto de 1878, cuando un grupo de pescadores decidió convertir una pequeña construcción ubicada cerca de la costa en un lugar de encuentro. Con el paso del tiempo, la iniciativa creció hasta convertirse en una sociedad con sus propias tradiciones, ceremonias y cargos, mientras que sus integrantes adoptaron el título de "ciudadanos".

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"Su ciudadanía tiene un máximo de 250 personas y para formar parte necesitás ser invitado por alguien que ya sea miembro", señaló el influencer de Nicolás Mateo (@Mateoexperiencie) en Instagram.

Con su presidencia a cargo de Bartolomé Grillo quien en las celebraciones fundacionales de 2025 aseguró que "seguimos demostrándole a la república vecina (por Uruguay) lo que es gobernar con democracia, libertad y sin problema”, el estatuto reserva sólo la condición de ciudadano a hombres, aunque las mujeres participan como invitadas en distintas actividades.

¿Cómo es "Parva Domus", la asociación que se presenta como una "micronación"?

El origen de la autoproclamada "república" está ligado a José Achinelli, un aficionado a la pesca que concurría los domingos a una zona costera conocida como "Pesquero de los Viejos". Como transportar los elementos en el tranvía resultaba incómodo, alquiló una de las precarias habitaciones que había en el lugar para guardar sus pertenencias y reunirse con amigos.

Durante una de esas reuniones, el artista Juan Riva-Zuchelli encontró en la novela Jack, del escritor francés Alphonse Daudet, la expresión latina Parva Domus Magna Quies. La frase, que puede traducirse como "Casa pequeña, gran reposo", terminó dando nombre al grupo. La fecha considerada como fundacional es el 25 de agosto de 1878, cuando se izó por primera vez su bandera.

Parva Domus AP News

La primera sede quedó afectada posteriormente por la construcción de Bulevar General Artigas. Con la indemnización obtenida por la expropiación, los integrantes adquirieron otro terreno y construyeron la actual casona, ubicada en Bulevar General Artigas 136, frente al Club de Golf del Uruguay. El edificio, de estilo neoclásico, fue emplazado entre 1915 y 1917 y cuenta con jardines, espacios de reunión y un museo.

La organización cuenta con una estructura inspirada en la de un Estado: tiene presidente, vicepresidente y ministros, además de una Constitución sancionada en 1895. Su texto establece un sistema presidencialista y dispone que la elección del presidente se realiza cada dos años. Entre sus particularidades figura que la alegría es considerada la religión oficial.

La vida interna también tiene reglas específicas. En las reuniones denominadas "tenidas parvenses" no se habla de política, fútbol ni religión, con el objetivo de evitar discusiones. Las actividades incluyen comidas, juegos de cartas, música, canto y encuentros culturales.

Aunque históricamente las mujeres no podían participar de las reuniones más reservadas, esa situación cambió con el tiempo. Federico Helgue, director artístico de Parva Domus, explicó en 2025: "Las costumbres fueron cambiando". Actualmente, mujeres vinculadas a los miembros pueden participar de determinadas actividades e invitaciones.

La "micronación" también mantiene una de sus antiguas aspiraciones: contar con una salida al Río de la Plata.

Dos meses antes de dejar la administración, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que encabezaba José Luis Falero, le cedió por 15 años un terreno en el puerto de Punta Carretas a la organización, una autoproclamada "república" que lleva casi un siglo y medio en este barrio de Montevideo.

República de Parva Domus Magna Quies Mapeosociedadcivil.uy

Actualmente, Parva Domus continúa funcionando como asociación civil y mantiene su estructura simbólica de república. El registro de organizaciones de la sociedad civil de Uruguay identifica a Bartolomé Grillo como presidente y describe a la institución como una entidad dedicada a la recreación, la cultura y el tiempo libre.