Uruguay no completará cuota de envío de 324.000 toneladas anuales de carne a China: Brasil y Australia solicitaron acceder a excedente

La Cancillería de la República informó que Uruguay no completará su cuota de envío de 324.000 toneladas anuales de carne al mercado chino, y tanto Brasil como Australia solicitaron poder acceder a este excedente disponible por lo que queda del año.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguraron que esta es una estimación surge a partir de la etapa del año que transcurre y que además fue confirmada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).
En cuanto a la solicitud Brasil y Australia, informaron que acceder a esta cuota es una decisión que deberán tomar las autoridades chinas. La medida no afecta la cuota que quedará disponible para el 2027 en adelante.
El pasado lunes, el presidente Yamandú Orsi mantuvo un encuentro con su par de brasileño Lula da Silva en Nueva York, en la previa de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El primer mandatario de Brasil destacó que, entre otras cuestiones, que trataron "temas de la agenda bilateral, en especial infraestructura y comercio agrícola".
El ministro de Ganadería Alfredo Fratti había destacado a fines de 2025 que la cuota al mercado chino permitía exportar 324.000 toneladas sin arancel. Según los datos oficiales, en 2025 Uruguay no llegó a las 200.000 toneladas, mientras que en 2023 fueron 274.000 y en 2022 apenas se superó esa cifra.
Fratti además había señalado que existe una consideración especial hacia Uruguay y que países como Brasil enfrentarían un recorte importante en su cupo de "casi un 25% de lo que estaba exportando o más".