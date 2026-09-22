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Uruguay no completará cuota de envío de 324.000 toneladas anuales de carne a China: Brasil y Australia solicitaron acceder a excedente

Las autoridades chinas son quienes deben tomar una decisión con respecto a estas solicitudes, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo

22 de septiembre de 2026 12:28 hs
Archivo: carne vacuna en cámara de frigorífico.

Archivo: carne vacuna en cámara de frigorífico.

Piqsels

La Cancillería de la República informó que Uruguay no completará su cuota de envío de 324.000 toneladas anuales de carne al mercado chino, y tanto Brasil como Australia solicitaron poder acceder a este excedente disponible por lo que queda del año.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguraron que esta es una estimación surge a partir de la etapa del año que transcurre y que además fue confirmada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En cuanto a la solicitud Brasil y Australia, informaron que acceder a esta cuota es una decisión que deberán tomar las autoridades chinas. La medida no afecta la cuota que quedará disponible para el 2027 en adelante.

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El ministro de Ganadería Alfredo Fratti había destacado a fines de 2025 que la cuota al mercado chino permitía exportar 324.000 toneladas sin arancel. Según los datos oficiales, en 2025 Uruguay no llegó a las 200.000 toneladas, mientras que en 2023 fueron 274.000 y en 2022 apenas se superó esa cifra.

Fratti además había señalado que existe una consideración especial hacia Uruguay y que países como Brasil enfrentarían un recorte importante en su cupo de "casi un 25% de lo que estaba exportando o más".

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