Uruguay no completará cuota de envío de 324.000 toneladas anuales de carne a China: Brasil y Australia solicitaron acceder a excedente

La Cancillería de la República informó que Uruguay no completará su cuota de envío de 324.000 toneladas anuales de carne al mercado chino , y tanto Brasil como Australia solicitaron poder acceder a este excedente disponible por lo que queda del año.

Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, aseguraron que esta es una estimación surge a partir de la etapa del año que transcurre y que además fue confirmada por el Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En cuanto a la solicitud Brasil y Australia, informaron que acceder a esta cuota es una decisión que deberán tomar las autoridades chinas . La medida no afecta la cuota que quedará disponible para el 2027 en adelante.

La "bella durmiente" del suelo: las lombrices y la basura en Uruguay

Uruguay juega fuerte en la ONU: Celac, inversiones, IA, guiño a Lula y negociaciones con Estados Unidos

El pasado lunes, el presidente Yamandú Orsi mantuvo un encuentro con su par de brasileño Lula da Silva en Nueva York , en la previa de la Asamblea General de las Naciones Unidas . El primer mandatario de Brasil destacó que, entre otras cuestiones, que trataron "temas de la agenda bilateral , en especial infraestructura y comercio agrícola".

Tive nesta segunda-feira (21) um encontro bilateral com o presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, em Nova York, no contexto da semana de Alto Nível da Assembleia Geral da ONU.



Conversamos sobre a integração latino-americana e caribenha, bem como sobre as ameaças do extremismo… pic.twitter.com/rp0492YcI5 — Lula (@LulaOficial) September 21, 2026

El ministro de Ganadería Alfredo Fratti había destacado a fines de 2025 que la cuota al mercado chino permitía exportar 324.000 toneladas sin arancel. Según los datos oficiales, en 2025 Uruguay no llegó a las 200.000 toneladas, mientras que en 2023 fueron 274.000 y en 2022 apenas se superó esa cifra.

Fratti además había señalado que existe una consideración especial hacia Uruguay y que países como Brasil enfrentarían un recorte importante en su cupo de "casi un 25% de lo que estaba exportando o más".