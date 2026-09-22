Dólar hoy: esta es la cotización del martes 22 de setiembre, según el BROU

El dólar abrió este martes 22 de setiembre en Uruguay con un valor de $ 38,85 la compra y $ 41,25 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).
22 de septiembre de 2026 8:22 hs
Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?
El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este jueves a A$ 1.485 la compra y A$ $ 1.535 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, no hubo una variación con respecto al lunes.
Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,51 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,66, de acuerdo a la herramienta Cuex.
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