Dólar hoy: esta es la cotización del jueves 17 de setiembre, según el BROU

El dólar abrió este jueves 17 de setiembre en Uruguay con un valor de $ 39,05 la compra y $ 41,45 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).
En el histórico, la compra y venta del dólar subió $ 0,5 con respecto al miércoles 16 de setiembre.
Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?
El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este jueves a A$ 1.485 la compra y A$ $ 1.535 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, hubo una variación del 0,33% con respecto al miércoles.
Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,76 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,66, de acuerdo a la herramienta Cuex.