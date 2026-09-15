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Dólar hoy: esta es la cotización del martes 15 de setiembre, según el BROU

15 de septiembre de 2026 8:22 hs
Pesos uruguayos

Pesos uruguayos

Foto: Inés Guimaraens

El dólar abrió este martes 15 de setiembre en Uruguay con un valor de $ 38,95 la compra y $ 41,35 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

Dólar en Argentina: ¿Cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos?

El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este martes a A$ 1.480 la compra y A$ 1.530 la venta, según el diario argentino El Cronista. En este caso, el tipo de cambio no tuvo variación.

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 26,70 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,66, de acuerdo a la herramienta Cuex.

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