China construye una ciudad entera en Sudamérica: a más de 4000 metros de altura, dará hogar a 5000 personas

China pondrá en marcha la construcción de una ciudad modular en plena cordillera de San Juan , Argentina , para acompañar el desarrollo del proyecto minero Vicuña .

El complejo habitacional, ubicado a más de 4000 metros sobre el nivel del mar , será fabricado en gran parte en el país asiático, para luego ser trasladado y ensamblado en el área de alta montaña.

El campamento Batidero tendrá inicialmente unas 2500 camas , aunque el sistema de turnos utilizado en la actividad minera permitirá que las instalaciones sean utilizadas por entre 3500 y 5000 trabajadores .

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El emprendimiento es desarrollado por Lundin Mining y BHP y contempla infraestructura destinada al personal que trabajará en los distintos frentes del complejo.

La ampliación fue adjudicada a un consorcio integrado por PowerChina, Beijing Chengdong y la empresa local RAFA S.A.

¿Cómo será la ciudad que China construirá en Sudamérica?

Campamento Batidero

La ciudad que China instalará en la cordillera de San Juan estará formada por estructuras modulares diseñadas para alojar a miles de trabajadores a más de 4000 metros de altura. El complejo se ubicará en el Campamento Batidero, dentro del área donde se desarrolla el proyecto Vicuña.

Las construcciones serán prefabricadas y llegarán desde Asia para ser ensambladas en plena montaña. El sistema permitirá distribuir los distintos espacios y adaptarlos a las condiciones del lugar, sin necesidad de levantar todas las instalaciones mediante métodos tradicionales.

Campamento Batidero

El complejo tendrá inicialmente unas 2500 camas, aunque podrá alojar entre 3500 y 5000 personas mediante un sistema de turnos. De esta manera, la cantidad de trabajadores alojados variará de acuerdo con los períodos de actividad y descanso del personal.

La infraestructura estará integrada por habitaciones, comedores, oficinas y espacios destinados a servicios, además de sectores para el descanso y la recreación. La idea es concentrar dentro del mismo predio las principales necesidades cotidianas de quienes trabajen en la cordillera.

El Campamento Batidero ya dispone de parte de estos servicios, entre ellos espacios de alojamiento y alimentación, atención médica, gimnasio y recreación. La nueva infraestructura permitirá ampliar esa capacidad y sumar más espacios para alojar al personal.