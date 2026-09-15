La denuncia que no se incluyó en el expediente del clásico en el Campeón del Siglo y que evitó la exposición de Peñarol a una quita de puntos mayor

Los graves episodios de violencia que se registraron al finalizar el partido clásico de la cuarta fecha del Torneo Clausura en el Campeón del Siglo , en el que Nacional ganó 1-0 a Peñarol , aún están en la órbita de los tribunales de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), después que este lunes la delegación aurinegra apeló la decisión de primera instancia.

Peñarol fue sancionado por la Comisión Disciplinaria con la quita de un punto, cuatro partidos a puertas cerradas, cuatro partidos fuera de su estadio y una multa de 150 UR ($ 288.516) por lo que ocurrió en el partido que se jugó el 30 de agosto, al que solamente concurrieron hinchas aurinegros.

Este martes, el abogado Rodrigo Rey denunció en El Observador que durante los incidentes que se registraron al finalizar el encuentro , dentro del estadio de Peñarol, en la represión que debió efectuar la Policía tras las acciones violentas que los hinchas tomaron ante la Guardia Republicana, un hincha de Peñarol recibió el impacto de una munición no letal en el cráneo .

Como consecuencia de ello, el joven “estuvo con convulsiones durante toda la semana”, actualmente “no puede estar solo” y, en su actividad personal como futbolista no pudo viajar con la selección uruguaya de fútbol a los Juegos Odesur, que se disputan en Santa Fe.

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Salió el fallo para Peñarol por los incidentes en el clásico: multa, cuatro partidos a puertas cerradas fuera del CDS y quita de un punto

Según pudo conocer Referí, esta denuncia no fue incluida en el expediente disciplinario que la AUF le abrió a Peñarol por la violencia en el clásico.

Al no formar parte de la carpeta de la Comisión Disciplinaria no fue considerado a la hora de la decisión, y tampoco podrá ser tenido en cuenta por el tribunal de Apelaciones.

El tribunal de segunda instancia analizará si reduce o mantiene la sanción de cuatro fechas de cierre del estadio de Peñarol y cuatro partidos fuera de su canchas. Las otras sanciones no pueden ser reconsideradas.

Explicaron a Referí que la Comisión de Apelaciones podrá reducir la pena o mantenerla, pero en ningún caso podrá aumentarla.

¿Por qué Peñarol evitó una sanción mayor?

El abogado Rey, que denunció e hizo público recién este martes lo ocurrido hace 15 días, explicó que este futbolista que integra el proceso de Diego Forlán en la selección sub 20, fue víctima del impacto de una bala de goma y a raíz de esta situación sufrió graves consecuencias físicas.

El representante legal sostiene que el joven no estaba involucrado en los incidentes y que permanecía junto a un numeroso grupo de personas que esperaba para abandonar el estadio.

En este contexto, lo que sucedió con el hincha herido, forma parte de lo ocurrido en el clásico del Campeón del Siglo por el que el tribunal de primera instancia de la AUF entendió que los hechos habían sido “manifiestamente graves” y que no respondían a conductas individuales sino que tenían un origen colectivo.

Debido a que no hubo "heridos de gravedad ni muertos" para sancionar a Peñarol el tribunal recurrió al artículo 5.9, que dice lo siguiente:

"Cuando los hechos fueren manifiestamente graves y no respondieren a actitudes individuales, sino de origen indiscutiblemente colectivo, podrá aplicarse penas de quita de puntos al club o clubes responsables, según el siguiente procedimiento:

5.9.1 - Partidos concluidos:

A - El club responsable perderá un punto en el mismo torneo cualquiera fuere la división".

De allí surge el punto de sanción que le aplican, porque desde la AUF informaron a Referí que en el expediente no existen denuncias de lesionados.

Ahora bien, en caso que la denuncia de Rey se hubiera hecho efectiva e ingresado en el expediente de la Comisión Disciplinaria, el tribunal pudo realizar el análisis de la sanción con la aplicación del artículo 5.10 debido a la lesión grave que sufrió uno de los hinchas, que los miembros del tribunal descartaron por falta de pruebas.

Esto dice el artículo 5.10: "Cuando sucedan incidentes colectivos de inusitada gravedad, de los que se deriven lesiones graves o muerte de alguna persona, promovidos por la parcialidad de un Club, o de ambos, el o los clubes responsables serán castigados con la pena de quita de tres a 12 puntos".

El tribunal entiende por lesiones graves lo establecido en el artículo 317 del Código Penal, si resulta algunas de estas consecuencias:

Enfermedad: Una enfermedad que ponga en peligro la vida de la persona afectada.

Incapacidad: Una incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias por más de 20 días.

Debilitación: La debilitación permanente de un sentido o de un órgano.

Según Rey, el futbolista quedó impedido de participar en su actividad profesional, en los Juegos Odesur, que comenzaban para la selección uruguaya tres semanas después del impacto de bala que sufrió en el CDS.

En ese sentido, si el tribunal hubiera considerado este elemento como prueba pudo haber aplicado a Peñarol el artículo 5.10, por el que Nacional fue sancionado con la quita de tres puntos en 2025, y sufrir una sanción más dura de la que le aplicó.

Racing no denunció y perdió la oportunidad de descontar puntos en la Tabla Anual a Peñarol

El caso ahora toma otras derivaciones, y exceden la rivalidad de Nacional vs Peñarol. Entra en escena Racing, campeón del Torneo Apertura, clasificado a las semifinales de la Liga Uruguaya y tercero en la Tabla Anual de la temporada 2026.

El futbolista de la selección sub 20 que fue lesionado en su cabeza con una bala de goma es jugador de Racing, que estaba en la hinchada de Peñarol.

En ese caso, Racing, rival directo de Peñarol en la lucha por el título de la temporada, pudo haber enviado a la AUF la denuncia de lo ocurrido con su futbolista y el área de seguridad, si confirmaba lo ocurrido y presentaba pruebas, lo habría elevado a la Comisión de Disciplina.