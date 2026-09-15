La selección argentina se prepara para encarar un bloque clave de partidos amistosos internacionales. Más allá del aspecto futbolístico y del rodaje táctico, esta fecha FIFA representa un alivio reglamentario crucial para el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni: Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada podrán comenzar a purgar formalmente las duras sanciones que arrastran tras perder la final del Mundial 2026 ante España 1-0, al tiempo que fue citado Lionel Messi para que se despida del combinado ante su público.
Messi se despide y estos son los insólitos rivales ante los que Paredes, Molina y Almada reducirán sus sanciones con Argentina tras la final del Mundial 2026
La selección argentina jugará tres amistosos en la fecha FIFA que servirán para que sus tres jugadores comiencen a purgar las penas por el escándalo en la Copa del Mundo, mientras su máximo astro está citado para retirarse con su gente