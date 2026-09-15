Messi se despide y estos son los insólitos rivales ante los que Paredes, Molina y Almada reducirán sus sanciones con Argentina tras la final del Mundial 2026

La selección argentina se prepara para encarar un bloque clave de partidos amistosos internacionales. Más allá del aspecto futbolístico y del rodaje táctico, esta fecha FIFA representa un alivio reglamentario crucial para el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni: Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada podrán comenzar a purgar formalmente las duras sanciones que arrastran tras perder la final del Mundial 2026 ante España 1-0, al tiempo que fue citado Lionel Messi para que se despida del combinado ante su público.

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La clave de este beneficio radica en la categorización de los cruces de preparación frente a los seleccionados de Bolivia, Burkina Faso y Benín, y este será el único encuentro de los tres que jugará Messi.

Al ser considerados compromisos oficiales de "clase A" dentro del calendario internacional por parte de la FIFA, las normativas vigentes permiten que cada uno de estos encuentros contabilice para cumplir los partidos de suspensión impuestos por los organismos disciplinarios.

Las diferencias en los castigos marcan calendarios distintos para cada uno de los implicados.

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Thiago Almada, quien solo adeuda un partido de sanción, quedará completamente habilitado tras el primer duelo.

Por su parte, Nahuel Molina, sancionado con siete encuentros, logrará reducir su pena de manera sustancial en este tramo.

Leandro Paredes, en tanto, enfrenta el escenario más complejo con 10 fechas de suspensión pendientes, por lo que este inicio de purga resulta fundamental para acortar los plazos antes del certamen mundialista.

Con esta ventana, la selección argentina da un paso clave en la planificación deportiva y administrativa pensando a futuro.