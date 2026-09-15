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Una mala noticia para la selección uruguaya de Diego Forlán: Darwin Núñez no volverá a jugar con su club hasta el 9 de octubre, después de la fecha FIFA

En el regreso a la Saudi Pro League con Al-Diriyah, el delantero enfrentará a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

15 de septiembre de 2026 13:50 hs
Darwin Núñez y su cabeza gacha tras el empate de la selección uruguaya 2-2 ante Cabo Verde por el Mundial 2026

Darwin Núñez y su cabeza gacha tras el empate de la selección uruguaya 2-2 ante Cabo Verde por el Mundial 2026

FOTO: AFP

Darwin Núñez no volverá a jugar con su club, Al-Diriyah en el fútbol de Arabia Saudita hasta el próximo 9 de octubre cuando enfrente a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, lo que implica una mala noticia para la selección uruguaya de Diego Forlán que afrontará los partidos ante Corea del Sur, Japón e India por la fecha FIFA que viene.

La razón de por qué Darwin Núñez no jugará por casi un mes

Darwin Núñez ya sabía luego de ese encuentro con Al-Diriyah del domingo, no volverá a jugar hasta el 9 de octubre por la Saudi Pro League, por lo que llegará con menos competencia a los partidos de la fecha FIFA de las selección uruguaya que comanda Diego Forlán.

Cabe recordar que Uruguay enfrentará a Japón el 24 de setiembre a la hora 7.05, luego viajará a Corea del Sur para jugar contra los locales el lunes 28 a la hora 8, y cerrará la mini gira asiática frente a India el martes 6 de octubre a las 10.30.

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De ahora hasta esas fechas, Darwin Núñez no volverá a tener minutos competitivos.

Darwin Núñez fue figura en Al-Diriyah en Arabia Saudita

Darwin Núñez fue figura en Al-Diriyah en Arabia Saudita

El motivo principal de la pausa en el calendario es la reprogramación oficial de las jornadas de la Saudi Pro League para dar prioridad a la 27ª Copa de Naciones del Golfo, torneo internacional que se celebra en Arabia Saudita del 23 de setiembre al 6 de octubre de 2026.

La Federación de Fútbol de Arabia Saudita modificó las fechas de las jornadas 8, 9 y 10 para adaptarlas a los compromisos continentales e internacionales.

La octava jornada, en la que juega Al-Diriyah y Darwin Núñez, pasó de disputarse a mediados de setiembre a fijarse para el fin de semana del 9 de octubre de visita ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

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