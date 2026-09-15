Una mala noticia para la selección uruguaya de Diego Forlán: Darwin Núñez no volverá a jugar con su club hasta el 9 de octubre, después de la fecha FIFA

Darwin Núñez no volverá a jugar con su club, Al-Diriyah en el fútbol de Arabia Saudita hasta el próximo 9 de octubre cuando enfrente a Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, lo que implica una mala noticia para la selección uruguaya de Diego Forlán que afrontará los partidos ante Corea del Sur, Japón e India por la fecha FIFA que viene.
El futbolista viene de enfrentar este domingo al último de la Saudi Pro League, Al-Abha, y jugando como locales, no pudieron ganarle a un rival que en siete partidos aún no ganó, empataron 0-0, y además, el delantero tuvo una actuación de las más bajas en rendimiento de los últimos tiempos.
La razón de por qué Darwin Núñez no jugará por casi un mes
Darwin Núñez ya sabía luego de ese encuentro con Al-Diriyah del domingo, no volverá a jugar hasta el 9 de octubre por la Saudi Pro League, por lo que llegará con menos competencia a los partidos de la fecha FIFA de las selección uruguaya que comanda Diego Forlán.
Cabe recordar que Uruguay enfrentará a Japón el 24 de setiembre a la hora 7.05, luego viajará a Corea del Sur para jugar contra los locales el lunes 28 a la hora 8, y cerrará la mini gira asiática frente a India el martes 6 de octubre a las 10.30.
De ahora hasta esas fechas, Darwin Núñez no volverá a tener minutos competitivos.
Darwin Núñez fue figura en Al-Diriyah en Arabia Saudita
El motivo principal de la pausa en el calendario es la reprogramación oficial de las jornadas de la Saudi Pro League para dar prioridad a la 27ª Copa de Naciones del Golfo, torneo internacional que se celebra en Arabia Saudita del 23 de setiembre al 6 de octubre de 2026.
La Federación de Fútbol de Arabia Saudita modificó las fechas de las jornadas 8, 9 y 10 para adaptarlas a los compromisos continentales e internacionales.
La octava jornada, en la que juega Al-Diriyah y Darwin Núñez, pasó de disputarse a mediados de setiembre a fijarse para el fin de semana del 9 de octubre de visita ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.