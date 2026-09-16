Salud Pública comienza este miércoles vacunación en liceos contra el menigococo: también da otras inoculaciones que le falten a los estudiantes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) inicia este miércoles la vacunación en liceos contra el meningococo, en el marco de una detección de aumento inusual de casos este año. Además, recorrerán los centros educativos con el fin de actualizar el Esquema Nacional de Vacunación de los estudiantes, es decir que también se les dará las inoculaciones que no tienen al día.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La cartera iniciará estas jornadas a las 14:00 en el Liceo N° 37 de Montevideo, en una actividad que contará con la presencia de la ministra Cristina Lustemberg y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Pablo Caggiani.

"La actividad marca el inicio de la vacunación en centros de educación media en el marco de la estrategia que viene desarrollando el MSP en conjunto con ANEP", según informó la cartera. Estas tareas ya se venían realizando en escuelas. Allí equipos del ministerio concurren para completar el esquema de vacunación de los niños, entre ellas la inoculación contra el meningococo, siempre y cuando los padres den la autorización.

A finales de mes pasado, el MSP anunció la apertura de cupos de vacunación gratuita contra el meningococo para niños desde los 6 años hasta adolescentes de 15. El objetivo final de las autoridades sanitarias es alcanzar la inmunidad contra el meningococo en la población de 2 a 18 años.