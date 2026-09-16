Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
algo de nubes
Jueves:
Mín 
Máx  18°

Siguenos en:

/ Nacional / VACUNACIONES

Salud Pública comienza este miércoles vacunación en liceos contra el menigococo: también da otras inoculaciones que le falten a los estudiantes

El objetivo final de las autoridades sanitarias es alcanzar la inmunidad contra la bacteria en la población de 2 a 18 años

16 de septiembre de 2026 11:07 hs
Vacunación meningococo

Vacunación meningococo

Foto: Martin Martnez / FocoUy

El Ministerio de Salud Pública (MSP) inicia este miércoles la vacunación en liceos contra el meningococo, en el marco de una detección de aumento inusual de casos este año. Además, recorrerán los centros educativos con el fin de actualizar el Esquema Nacional de Vacunación de los estudiantes, es decir que también se les dará las inoculaciones que no tienen al día.

La cartera iniciará estas jornadas a las 14:00 en el Liceo N° 37 de Montevideo, en una actividad que contará con la presencia de la ministra Cristina Lustemberg y el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Pablo Caggiani.

"La actividad marca el inicio de la vacunación en centros de educación media en el marco de la estrategia que viene desarrollando el MSP en conjunto con ANEP", según informó la cartera. Estas tareas ya se venían realizando en escuelas. Allí equipos del ministerio concurren para completar el esquema de vacunación de los niños, entre ellas la inoculación contra el meningococo, siempre y cuando los padres den la autorización.

Más noticias

Salud Pública registró octava muerte por meningococo en lo que va del año: se trataba de una niña de tres años

Mutualista de Mercedes detectó seis casos de vacunación irregular contra meningococo a domicilio y abrió investigación interna

A finales de mes pasado, el MSP anunció la apertura de cupos de vacunación gratuita contra el meningococo para niños desde los 6 años hasta adolescentes de 15. El objetivo final de las autoridades sanitarias es alcanzar la inmunidad contra el meningococo en la población de 2 a 18 años.

La secretaría de Estado informó la semana pasada que se registró la octava muerte por meningococo en lo que va del año. En este caso se trató de una niña de tres años de Soriano, que murió en agosto en el Hospital Pereira Rossell y que luego los análisis indicaron que tenía esta bacteria. De los ocho fallecimientos, cinco corresponden a niños y tres a adultos.

En el último de los casos, se trató del serogrupo W del menigococo. En julio, la directora de Inmunizaciones de Salud Pública, Catalina Pírez, había afirmado que era el serogrupo C el que más circulaba en ese momento.

Las más leídas

Una mala noticia para la selección uruguaya de Diego Forlán: Darwin Núñez no volverá a jugar con su club hasta el 9 de octubre, después de la fecha FIFA

Álvaro García sobre el robo al BROU en Pando: "No se debería haber encontrado ese dinero" en el mostrador

Fondos ganaderos: fiscalía llegó a un acuerdo con la pareja de Jairo Larrarte y será condenado con prisión

La denuncia que no se incluyó en el expediente del clásico en el Campeón del Siglo y que evitó la exposición de Peñarol a una quita de puntos mayor

Temas

meningococo Ministerio de Salud Pública vacunación

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos