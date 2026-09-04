Mutualista de Mercedes detectó seis casos de vacunación irregular contra meningococo a domicilio y abrió investigación interna

La mutualista CAMS, de Mercedes , informó que detectó seis casos de vacunación irregular de niños fuera de la institución , en el marco de una investigación interna iniciada luego de tomar conocimiento de una situación vinculada a vacunas contra el meningococo .

El caso involucra a una enfermera que realizaba vacunaciones a domicilio por fuera del procedimiento establecido por la mutualista, según informó en primera instancia Montevideo Portal.

De acuerdo con la versión de CAMS divulgada en un comunicado este jueves, la institución “tomó conocimiento de una irregularidad vinculada a la vacunación de niños” que no formaban parte de la población comprendida en la estrategia nacional de vacunación gratuita.

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A partir de esa situación, sostuvo que “se inició una investigación interna y se adoptaron las medidas institucionales correspondientes” .

CAMS identificó seis casos

La investigación permitió detectar seis casos en los que las familias compraron la vacuna de manera particular y fuera de CAMS, para luego recibir la inoculación en domicilios particulares.

Según la mutualista, esos procedimientos fueron realizados fuera de la institución y por fuera del mecanismo previsto oficialmente.

CAMS aseguró además que “no se detectaron faltantes en el stock de CAMS ni evidencia que permita establecer que las vacunas utilizadas en esas vacunaciones realizadas fuera de la institución hayan sido retiradas de nuestro stock”.

Los episodios identificados ocurrieron antes del 31 de julio. La investigación interna culminó el 12 de agosto y sus resultados fueron comunicados a las autoridades sanitarias departamentales el 24 de agosto.

La institución puso a disposición su servicio de Atención al Usuario para las familias que tengan dudas sobre vacunaciones realizadas antes del 31 de julio, particularmente en casos de vacunas contra el meningococo adquiridas en forma particular y cuando exista el antecedente de haber concurrido al vacunatorio de CAMS Mercedes durante la mañana.

Las interrogantes que permanecen abiertas

El medio local Agesor, que informó anteriormente sobre el caso, señaló que el comunicado de CAMS deja algunos aspectos sin aclarar como que el hecho de que la enfermera involucrada integraba la plantilla de la mutualista y fue despedida tras la investigación.

El consignado medio informó, además, que los niños que recibieron las vacunas de forma irregular figuran registrados como inoculados en el vacunatorio de CAMS, aunque sostuvo que no existe certeza sobre qué sustancia les fue administrada.

Otra de las interrogantes planteadas refiere a cómo la enfermera accedía a información de socios interesados en adquirir vacunas para sus hijos y si pudieron existir otras personas involucradas.

El medio también señaló que CAMS no informó si presentará una denuncia ante Fiscalía para determinar si los hechos pueden configurar algún delito. Además, cuestionó que la Dirección Departamental de Salud de Soriano, que según el comunicado de la mutualista conocía el caso desde el 24 de agosto, no hubiera realizado hasta el momento una advertencia pública sobre la situación.