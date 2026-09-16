"Guambia la vaca": Lacalle Pou fue a la Expo Prado con su pareja y evitó pronunciarse sobre el gobierno

El expresidente Luis Lacalle Pou estuvo este martes en la Expo Prado 2026 , donde participó de la presentación del libro Yo solo sé cantar, de Carlos María Fossati , acompañado por su pareja, la abogada Corina Bove .

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El exmandatario escribió el prólogo de la obra de Fossati y durante su recorrida por el predio destacó el vínculo que mantiene con el artista.

Lacalle Pou dijo que le “debe mucho a Carlos María” y luego explicó qué representa Fossati para él: “Desde que tengo uso de memoria… amigo, referente. De todo un poco” .

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La presencia del expresidente generó además el acercamiento de varias personas mientras recorría la exposición. En uno de esos momentos, un grupo de jóvenes se aproximó para saludarlo mientras Lacalle Pou estaba rodeado por periodistas.

Fue entonces cuando el exmandatario lanzó una particular advertencia a quienes lo acompañaban: “Guambia la vaca”.

Lacalle Pou evitó hablar sobre el gobierno

Durante la recorrida, Lacalle Pou también fue consultado por Subrayado (Canal 10) sobre cómo observa la marcha del gobierno. El expresidente optó por no entrar en el tema y respondió entre risas: “No, no”.

Antes de retirarse del predio, también le preguntaron si tenía previsto volver a la Expo Prado durante esta semana. “Puede ser, puede ser”, contestó Lacalle Pou.

La Expo Prado comenzó el pasado viernes 11 y se extenderá hasta el domingo 20 de setiembre en el predio de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).