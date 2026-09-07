Plenario del FA: Pereira dijo que llenó una carpeta con "insultos" de la oposición y preocupa la "poca participación" hacia el Congreso de la Educación

Cuando Fernando Pereira supo que el Partido Nacional se había bajado de la cumbre convocada por Yamandú Orsi debido a los señalamientos del Frente Amplio a la “responsabilidad política” del expresidente Luis Lacalle Pou en el caso Cardama , el titular de la coalición oficialista mandó a su equipo a imprimir todos los “insultos” recibidos por el gobierno y por su fuerza política en el último año. Pronto tuvo “la carpeta llena” y sin lugar para más, arremetió Pereira este sábado en el Plenario Nacional del FA.

Mientras Orsi intenta conciliar con todo el arco político y espera recibir esta semana al titular del Directorio blanco, Álvaro Delgado , la anécdota de Pereira fue parte de un extenso informe político en la Huella de Seregni en el que reivindicó el rumbo del oficialismo.

El propio presidente del Frente Amplio asistirá este lunes por la mañana a Torre Ejecutiva como parte de la ronda de reuniones del mandatario “mano a mano” con referentes partidarios.

"El 'FA te escucha' pero no te toma en cuenta": senador de la 711 cuestionó las negociaciones en el oficialismo para postergar sus elecciones internas

Durante su alocución inicial, Pereira se solidarizó con Cuba , cuestionó la injerencia de la administración de Donald Trump en la región y respaldó la continuidad de Lula Da Silva en Brasil, al tiempo que confió en la reversibilidad de la caída en las encuestas que desde hace meses afecta al gobierno de Orsi.

El oficialismo se aferra por estos días a la moderada mejora en la opinión pública mostrada por Cifra y Factum, mientras que esta semana saldrán los resultados de Equipos Consultores, cuyo director Ignacio Zuasnábar afirmó días atrás que era “posible que el gobierno haya llegado a un piso” en sus bajos niveles de aprobación.

En su informe político, Pereira también destacó la incidencia del “FA te Escucha” y de la articulación de toda la fuerza política con el gobierno para mejorar los resultados.

El presidente del Frente Amplio aludió además a la violencia política hacia las mujeres –en la antesala a aprobar el nuevo Protocolo en la materia– y al ataque de la semana pasada en la Facultad de Medicina como parte de la violencia de género en la sociedad.

A lo largo de toda la jornada, circularía por la Huella de Seregni la nota a firmar para proponer a Pereira como candidato a ser proclamado reelecto en el Congreso de octubre.

"Poca participación" de cara al Congreso de la Educación

Al abrirse las intervenciones, una militante de El Abrazo pidió cambiar de fecha un acto del Frente Amplio previsto para el próximo 3 de diciembre de modo de que no coincida con el Día Nacional de Candombe.

A su turno, el dirigente comunista Alejandro Acosta celebró el archivo de la investigación en torno a posibles desvíos de dinero del Fondo de la Construcción desde el Sunca al Partido Comunista, al tiempo que llamó a una amplia participación en el Congreso de la Educación.

Durante su informe político introductorio, Fernando Pereira había hablado de que no se están alcanzando los “resultados esperados” en cuanto a las asambleas previstas.

Algunos militantes que participaron en el Plenario dijeron a El Observador que el estado de ánimo es que hay “preocupación” en torno a la “poca participación” que el Congreso de la Educación ha convocado hasta ahora.

La subsecretaria del MEC, Gabriela Verde, y el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, habían informado el pasado lunes en la Mesa Política frenteamplista que se apuesta al Día de la Educación Pública del próximo 29 de setiembre como una “jornada nacional de promoción y realización de asambleas”, de modo que este setiembre sea “un mes de amplia participación en torno al Congreso”.

Los jerarcas del MEC habían realzado durante esa reunión la “importancia de que el Frente Amplio despliegue su capacidad organizativa y de convocatoria territorial, promoviendo la participación de sus militantes y de la ciudadanía en las asambleas territoriales”.

Por su parte, la dirigente del Partido por la Victoria del Pueblo, Brenda Bogliaccini, refirió a la disconformidad de la militancia con el gobierno y apuntó que han habido planteos de compañeros que creen que “no vale la pena” involucrarse en las convocatorias.

Además, Bogliaccini llamó a que el Frente Amplio continúe levantando las banderas de la situación de Cuba en sus movilizaciones.

Otra de las intervenciones provino del director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Manuel Arenas, quien habló sobre los “logros” del gobierno en el interior y defendió lo que entiende como un “despliegue histórico” de las transferencias a las intendencias. El dirigente sostuvo que se debe dar una “batalla” respecto a que este es un “gobierno descentralizador”.

El ruido por postergar las elecciones

Al tratarse la moción referida a la reelección de Fernando Pereira y la postergación de las elecciones para el 12 de setiembre de 2027, la 711 –sector Compromiso Frenteamplista– reclamó que no había sido parte del proceso de decisión en el Secretariado Ejecutivo y pidió desglosar la parte referida a los comicios. La agrupación sí respaldó la reelección de Pereira.

Foto: Leonardo Carreño

“El Secretariado Ejecutivo del FA tomó determinadas decisiones y lo que hace después es transmitirte sin preguntar, sin tenerte en cuenta, cuando participan unos 12 sectores de los 38 que tiene el Frente Amplio”, dijo a El Observador el senador Felipe Carballo, quien durante el Plenario fue uno de los voceros junto a la dirigente Alejandra Barreto.

El legislador consideró que postergar las elecciones supone “extender por un año el status quo” que rige al Frente Amplio desde 2021 pese a que “la correlación de fuerzas y la representatividad” han cambiado.

La 711 no integra el Secretariado Ejecutivo pese a que tiene una banca en el Senado ganada en las últimas elecciones a fuerza de una exitosa colectora de votos.

A su turno, el exsenador del MPP, Charles Carrera, recordó que la intención inicial de su organización era cerrar el ciclo electoral interno en 2026, pero que llegaron a un acuerdo con el resto del Frente Amplio para resolver la proclamación de Pereira en el Congreso.