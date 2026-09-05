Fernando Pereira cada vez más cerca de la reelección en el Frente Amplio: el Plenario votó por unanimidad proponer su nombre para el congreso de octubre

En un Plenario Nacional que tuvo lugar este sábado , el Frente Amplio resolvió por unanimidad proponer al congreso que se celebrará entre el 16 y 18 de octubre a Fernando Pereira para ser reelecto como presidente de la fuerza política.

La resolución de este sábado asegura que la decisión se tomó por unanimidad y será sometida a votación en el congreso que llevará el nombre de José "Pepe" Mujica.

"La fuerza de gobierno tiene que construir la herramienta más potente que permita un ciclo progresista. Esto es construir y gobernar para la gente, pero también con la gente", dijo Pereira, expresidente del PIT-CNT, en rueda de prensa.

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Dijo que en los próximos meses el Frente Amplio deberá encarar una nueva etapa del Frente Amplio te escucha , una serie de recorridas que la dirigencia y las autoridades de gobierno llevaron adelante en distintos puntos del país para recoger las demandas de los votantes y de la ciudadanía, en un contexto complejo para el gobierno de Yamandú Orsi en términos de opinión pública.

La próxima fase de esta estrategia, entonces, implicará recorrer "la totalidad de las localidades" y no solo las "capitales departamentales", como ocurrió hasta ahora.

"Escuchar las demandas de la gente y que luego el gobierno las responda, como está pasando estas semanas donde el gobierno está yendo a cada departamento a responder las demandas que el Frente Amplio recibió", describió Pereira.

Respecto a las encuestas, el presidente del Frente Amplio sostuvo que "se detuvo la caída" en la aprobación de Orsi.

"En dos encuestas hubo crecimiento", destacó Pereira en alusión a las últimas investigaciones dadas a conocer por Cifra y por Factum. En agosto, Cifra recogió una desaprobación hacia la gestión de Orsi de 57%, una aprobación de 26% y juicios intermedios de 10%. Aunque predominan las valoraciones negativas, los datos tuvieron una mejora respecto a junio.

Factum, en tanto, también detectó un freno en la caída de la aprobación y el crecimiento de la desaprobación. En el tercer bimestre del año, la consultora registró una desaprobación de 55% para Orsi y una aprobación de 26%. Respecto a la medición anterior, la desaprobación bajó un punto porcentual y la aprobación creció dos.

Pereira señaló que en el caso de Cifra la mejora fue "por encima del margen de error", mientras que en el caso de Factum fue "un poco por debajo del margen de error".

"Pero todos sentimos que empezamos a revertir un proceso. Si nosotros pensamos que lo vamos a revertir en un rato, estamos totalmente equivocados. Va a llevar un tiempo largo, de mucho trabajo capilar de nuestra militancia que es nuestro principal activo trabajando en cada territorio, en cada lugar, en cada plaza, en cada feria, visitando cada hogar", explicó.

E insistió en que "la gente" no votó al Frente Amplio —y a Orsi en particular— para que "tirara toda la estantería". "Pero tampoco nos votó para que dejáramos todo igual. Y la realidad es que estamos cambiando el Uruguay. Y esos cambios, que se tienen que reflejar en la vida de la gente, tienen que ser —de alguna manera— comunicados políticamente por la fuerza política", dijo.