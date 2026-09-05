Incautación de droga en Artigas: cinco personas fueron imputadas con prisión y otras tres siguen detenidas

La Justicia imputó a cinco de los siete detenidos por la operación Polux, mediante la cual se incautaron 300 kilos de cocaína y 100 de pasta base que habían sido arrojados desde una avioneta en Artigas.
Los cinco deberán cumplir prisión hasta marzo de 2027, mientras continúa la investigación, informó la Fiscalía. Este sábado, en tanto, se sumó un nuevo detenido, por lo que la cifra actual de personas que permanecen capturadas asciende a tres, informó el Ministerio del Interior.
Tres de los cinco imputados fueron hallados responsables de asociación para delinquir y de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes especialmente agravado en modalidad de importación. Tienen entre 23 y 36 años.
La droga, según presumen las autoridades, provino de Perú.
Foto: Ministerio del Interior
Otro hombre de 33 años fue imputado por asociación para delinquir y organización de actividades de narcotráfico. En su caso, tenía antecedentes por lesiones personales, transporte y tenencia de drogas.
El quinto imputado, de 19 años, fue hallado responsable de asociación para delinquir, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes e importación, además de porte y tenencia de armas de fuego. En su caso, no tenía antecedentes penales.
Resta imputar a otros tres detenidos.
En una conferencia de prensa realizada este viernes, las autoridades del Ministerio del Interior calificaron al operativo de "muy importante" y aseguraron que venían trabajando en este caso desde febrero.
En el mercado uruguayo el valor de lo incautado asciende a US$ 3 millones, pero en el europeo ese monto "se eleva muy por encima", superando los US$ 14 millones, agregó el ministro. "Estamos hablando de una cantidad de dosis que supera los dos millones en el consumo".