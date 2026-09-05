Incautación de droga en Artigas: cinco personas fueron imputadas con prisión y otras tres siguen detenidas

La Justicia imputó a cinco de los siete detenidos por la operación Polux, mediante la cual se incautaron 300 kilos de cocaína y 100 de pasta base que habían sido arrojados desde una avioneta en Artigas .

Los cinco deberán cumplir prisión hasta marzo de 2027 , mientras continúa la investigación, informó la Fiscalía. Este sábado, en tanto, se sumó un nuevo detenido, por lo que la cifra actual de personas que permanecen capturadas asciende a tres, informó el Ministerio del Interior.

Tres de los cinco imputados fueron hallados responsables de asociación para delinquir y de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes especialmente agravado en modalidad de importación. Tienen entre 23 y 36 años.

Incautaron una "importante cantidad" de cocaína arrojada desde una avioneta en Artigas, anunció el ministro Negro

Incautación de droga en Artigas arrojada desde una avioneta: 300 kilos de cocaína, 100 de pasta base y siete detenidos

Foto: Ministerio del Interior

Otro hombre de 33 años fue imputado por asociación para delinquir y organización de actividades de narcotráfico. En su caso, tenía antecedentes por lesiones personales, transporte y tenencia de drogas.

El quinto imputado, de 19 años, fue hallado responsable de asociación para delinquir, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes e importación, además de porte y tenencia de armas de fuego. En su caso, no tenía antecedentes penales.

Resta imputar a otros tres detenidos.

En una conferencia de prensa realizada este viernes, las autoridades del Ministerio del Interior calificaron al operativo de "muy importante" y aseguraron que venían trabajando en este caso desde febrero.

En el mercado uruguayo el valor de lo incautado asciende a US$ 3 millones, pero en el europeo ese monto "se eleva muy por encima", superando los US$ 14 millones, agregó el ministro. "Estamos hablando de una cantidad de dosis que supera los dos millones en el consumo".