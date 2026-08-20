"Buenas noticias para el presidente y para el gobierno": encuesta de Cifra muestra mejora en aprobación de Yamandú Orsi en agosto

El presidente Yamandú Orsi mejoró en la percepción que tienen los uruguayos hacia su gestión y también respecto a su popularidad , según la última encuesta de la consultora Cifra presentada este jueves en Telemundo.

Los datos de agosto — recogidos entre el 1° y el 18 de este mes — muestran que 26% aprueba la gestión del presidente, 57% la desaprueba, 10% no la aprueba ni la desaprueba y otro 7% no respondió .

Si bien la desaprobación sigue siendo mayoritaria, los valores mejoraron respecto a la última medición de junio . Por ese entonces, la desaprobación era de 65% (hoy está en 57%), la aprobación de 20% (hoy es 26%) y los juicios intermedios 15% (hoy son 17%).

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La directora de Cifra, Mariana Pomiés, explicó que Orsi había tenido una "baja muy abrupta" de sus niveles de aprobación desde principios de 2026, " llegando a tocar, tal vez, el piso de 20%".

"Ahora mejora. El crecimiento de 20% a 26% (de la aprobación) está por encima del margen de error. No podemos decir que está más o menos igual. Mejorar, mejoró. Y baja también de 65% a 57% la desaprobación. También es significativa esta baja", argumentó Pomiés.

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Respecto a las razones detrás de esta mejora, Pomiés aclaró que es "difícil" de concluir con una sola encuesta, pero que en el último tiempo tanto el gobierno como el Frente Amplio tomaron nota de la caída en las encuestas.

"Hay una serie de factores que pueden estar incidiendo: creo que el gobierno tomó con seriedad el tema de las encuestas y han tratado de salir en dos niveles", sostuvo. Y entonces enumeró las recorridas que organizó el Frente Amplio por todo el país para escuchar los reclamos y aportes de los militantes, además de un cambio en la gestión comunicacional del presidente.

"El presidente ha salido menos o ha respondido menos a las preguntas de los periodistas, tratando de limitarse al evento. Cualquiera que se expone mucho siempre tiene el riesgo de meter la pata o no gustar", dijo Pomiés.

La mejora entre junio y agosto se da, en términos porcentuales, por una percepción más positiva de los votantes del Frente Amplio respecto a junio.

"La estrategia del Frente Amplio de salir a hablar con la militancia está siendo efectiva", consideró Pomiés.

En agosto, la aprobación de Orsi entre los votantes del Frente Amplio se ubicó en 48% y la desaprobación en 32%. Los juicios intermedios fueron 13% y quienes no respondieron sumaron 7%.

Por otra parte, entre los votantes de los partidos de la Coalición Republicana la aprobación se ubicó en 8%, la desaprobación en 80% y los juicios intermedios en 6%. Otro 6% no respondió.

Y entre los votantes de otros partidos —o entre aquellos que prefieren no decir a quién votaron en 2024— Orsi registró una aprobación de 14%, una desaprobación de 69% y juicios intermedios de 10%. A esto se le debe sumar otro 7% que no respondió.

Si se mide la evaluación de los presidentes anteriores a esta misma altura del gobierno, "salvo a Jorge Batlle (2000-2005), a los demás les iba mejor", sostuvo Pomiés en relación a Tabaré Vázquez (primero entre 2005-2010 y luego entre 2015-2020), José Mujica (2010-2015) y Luis Lacalle Pou (2020-2025).

El único que había registrado una aprobación más baja que Orsi había sido Batlle. De esta manera, la directora de Cifra aseguró que Orsi "mejora", pero que "todavía sigue estando por debajo del resto de los presidentes".

"Todos los presidentes tuvieron una bajada, pero en más tiempo. El problema de Orsi fue que esa caída que les suele llevar dos años la hizo casi en 7 meses", dijo. "¿Esta suba quiere decir que tocó el fondo y está levantando? Hay que esperar otra medición más".

Pero, en resumen, Pomiés dijo que estas eran "buenas noticias para el presidente y para el gobierno" porque "lo que se está haciendo parece tener cierto efecto positivo".

La popularidad del presidente Orsi

En términos de popularidad, Orsi también tuvo una mejora entre junio y agosto, según esta última encuesta de Opción.

La última medición arrojó que 43% dice sentir simpatía hacia Orsi, 42% dice sentir antipatía y 15% no siente ni una ni otra, o no opina.

Entre los votantes del Frente Amplio la simpatía asciende a 71% y la antipatía se ubica en 19%. Entre los votantes de la coalición, en tanto, la antipatía asciende a 63% y la simpatía se reduce a 17%.

Y entre los votantes de otros partidos la antipatía es de 51% y la simpatía de 31%.

"Aquí sí, entre los votantes del Frente Amplio, 71% expresa simpatía al presidente votado. Ahí es más fuerte que la aprobación de gestión. Se ve la mejora en cuanto a la imagen del presidente", sostuvo Pomiés y agregó que aquí está el "capital político" que tiene Orsi para "tratar de revertir" la caída en las encuestas anteriores.