Orsi "ha perdido no sólo aprobación sino también popularidad" tras episodio de la camioneta, según nueva encuesta de Cifra

La consultora Cifra presentó este miércoles una nueva encuesta sobre la evaluación de la gestión de Yamandú Orsi , que recogió los efectos del episodio de la camioneta del mandatario, ya que las consultas se recogieron entre el 1° y el 17 de junio.

En la última medición de esta empresa, presentada en Telemundo, Orsi recogió una desaprobación de 65% y una aprobación de 20% . Los juicios intermedios (personas que ni aprueban ni desaprueban) fueron 12% , mientras que aquellos que no mostraron opinión fueron 3% .

La directora de Cifra, Mariana Pomiés , afirmó en Telemundo de Canal 12 que "el presidente no está en un buen momento de evaluación" y que " apenas uno de cinco aprueba la gestión ".

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Pomiés entiende que esta situación es producto de una acumulación de hechos y que no es posible afirmar que solo se deba a la polémica generada sobre la camioneta Hyundai Santa Fe.

Desde la última medición, en febrero de 2026, la desaprobación a la gestión de Orsi trepó de 46% a 65%. La aprobación cayó de 31% a 20% y los juicios intermedios pasaron de 23% a 15%.

La misma encuesta asegura que "menos de la mitad de los votantes del Frente Amplio aprueba la gestión presidencial y un tercio la desaprueba", mientras que "entre los votantes de la coalición la desaprobación es casi unánime".

Además "entre los menos politizados, que no dicen o no recuerdan su voto, casi tres de cada cuatro desaprueban y apenas el 9% aprueba".

La popularidad de Yamandú Orsi

“La otra mala noticia para el presidente es que ha perdido no sólo aprobación sino también popularidad”, sostiene Cifra en su análisis.

Para junio, la simpatía del presidente se ubicó en 34%, pero la antipatía creció a 52%. Los juicios intermedios respecto a la popularidad del mandatario fueron 14%.

"Su capital político siempre fue su buena imagen, pero a la mitad no le cae bien hoy", comentó Pomiés en Telemundo.

“Su capital personal se mantiene más entre los frenteamplistas, ya que 6 de 10 sienten simpatía hacia Orsi; entre los demás votantes la mayoría expresa antipatía, y ese sentimiento es más extendido entre los votantes de la Coalición –74% siente antipatía hacia Orsi y apenas 12% simpatiza”, agrega Cifra al respecto en su informe.

Tal como sucede con la evaluación de la gestión, la popularidad hacia Orsi también se deterioró desde febrero.

En ese mes eran 36% los que expresaban antipatía (hoy son 52%) y quienes expresaban simpatía eran 51% (hoy son 34%). Los intermedios prácticamente no variaron, pasando de 13% a 14%.

Respecto a la comparación histórica, Cifra sostiene que los niveles de aprobación que registra hoy Orsi son de los más bajos registrados desde que comenzó el siglo.

“Sólo el Presidente Batlle durante la crisis de 2002 y sus secuelas registraba una aprobación menor”, afirma la empresa.

Pese al deterioro de los indicadores, Cifra señala que cabe preguntar cómo evolucionará el “sentimiento del electorado”, ya que la medición se realizó en un “momento particularmente sensible”.

“Puede resultar ser el punto más bajo desde el cual remonte, si logra revertir el impacto de las acciones y las comunicaciones que causaron la caída. No es una tarea fácil”, concluye el informe.

La encuesta fue realizada de manera telefónica, hubo 800 entrevistados entre los días 1 al 17 de junio de 2026. El margen de error máximo esperado para un 95% de confianza es aproximadamente 3,4 puntos porcentuales en más o en menos (+/- 3,4) para el conjunto de la muestra.