Por dónde se puede ver desde Uruguay este martes la despedida de Lionel Messi de la selección argentina ante Benín

La selección argentina y Benín juegan este martes 6 de octubre de 2026 a la hora 20 en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, en un partido que servirá de despedida de Lionel Messi y que contará con la transmisión en vivo de DSports para Uruguay.

Este encuentro no es uno más en el calendario, ya que marcará el adiós definitivo del astro del combinado albiceleste tras más de dos décadas de carrera internacional.

El partido amistoso entre Argentina y el combinado africano se disputará este martes 6 de octubre de 2026 . El escenario elegido para este histórico evento es el Estadio Más Monumental ubicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que lucirá repleto para homenajear al capitán argentino.

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¿Dónde ver en vivo Argentina vs Benín?

Al tratarse de un partido internacional, los derechos de transmisión televisiva están a cargo de varias señales. El encuentro se podrá ver en vivo en Uruguay a través de:

Televisión por cable o satélite: DSports.

DSports. Streaming online: DGO (DirecTV).

Información de contexto relevante: la despedida de Lionel Messi

El amistoso frente a Benín ha acaparado la atención mundial debido a que será el último partido de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca. El astro rosarino, de 39 años, anunció su retiro del fútbol internacional tras la final de la Copa del Mundo 2026. Messi deja la selección con récords absolutos en la historia del país: 207 partidos disputados y 125 goles convertidos.

Además de los múltiples homenajes preparados para el número 10, se espera que el encuentro también sirva como escenario para el retiro del histórico defensor Nicolás Otamendi.

En cuanto a lo estrictamente deportivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega en un nivel arrollador tras golear 7-0 a Burkina Faso y 4-0 a Bolivia en sus recientes presentaciones. Por su parte, la selección de Benín, dirigida por Gernot Rohr, viajó a Sudamérica motivada tras vencer 2-1 a Mauritania por las Eliminatorias de la Copa Africana de Naciones.