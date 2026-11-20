El exbasquetbolista y entrenador Marcelo Capalbo “evoluciona bien” de las lesiones que le ocasionaron un accidente doméstico que sufrió días atrás y por el que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

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Así lo confirmaron este viernes a Referí fuentes que están interiorizadas en el estado de salud del dos veces campeón sudamericano, de 56 años.

El accidente ocurrió en su casa al caer de una escalera que había colocado para llegar al techo.

En las últimas horas, Capalbo fue sometido a una segunda intervención que salió bien y pasó de cuidados intensivos (CTI) a sala, indicó la fuente.

El estado de salud de Marcelo Capalbo, quien sufrió un accidente doméstico de "importante entidad" y se encuentra en recuperación

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La operación fue debido a una lesión cervical a nivel de la columna que fue corregida.

Además, tuvo fracturas en la muñeca.

“Lo importante es que evoluciona bien”, destacó la fuente.

¡Fuerza, Marcelo!



Marcelo Capalbo sufrió un accidente doméstico de importante entidad en las últimas horas.



Se encuentra estable y recuperándose con su entorno más cercano. La Federación Uruguaya de Basketball le desea una pronta recuperación. #SomosEquipoSomosUruguay pic.twitter.com/rme7ZlwqWs — FUBB - Selección Uruguaya (@fubbuy) November 19, 2026

Este jueves la Federación Uruguaya de Básquetbol (FUBB) informó en sus redes sobre la situación de Capalbo y comunicó que “sufrió un accidente doméstico de importante entidad en las últimas horas”.

Sobre el estado de salud del exjugador de la selección uruguaya indicaron que “se encuentra estable y recuperándose con su entorno más cercano”. “La Federación Uruguaya de Basketball le desea una pronta recuperación. ¡Fuerza, Marcelo!”, dice el posteo de la FUBB.

Bandera de apoyo de Malvín para Marcelo Capalbo

Un día antes, el miércoles, el Club Malvín colocó una bandera de apoyo a Capalbo en el partido en el que derrotaron a Larrañaga.

El exbasquetbolista comenzó su carrera en dicho equipo y tuvo luego varios pasajes.

El mensaje de Lucas Capalbo

Además, su hijo Lucas Capalbo, que también ha defendido esa camiseta en distintas temporadas, tuvo palabras de agradecimiento en sus redes por el "cariño recibido".