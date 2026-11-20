Peñarol se consagró como el ganador de la Tabla Anual del 2026 este jueves por la tarde, tras golear 3-0 a Cerro Largo en el Campeón del Siglo por la última fecha del Torneo Clausura.

El carbonero cortó una racha de cinco partidos sin ganar , en las que perdió varias oportunidades para abrochar antes la punta de la tabla acumulada para asegurarse un lugar en la final de la Liga AUF Uruguaya.

Ahora, esperará por el ganador de la semifinal entre Liverpool y Racing , y ya sabe que aunque no gane el Campeonato Uruguayo tiene un lugar asegurado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, lo que significa un ingreso de US$ 3.000.000.

El año carbonero fue sumamente irregular . Solo ganó el Torneo Intermedio y ni siquiera terminó en el podio del Apertura y el Clausura , pero ningún equipo logró alcanzarlo en la recta final del campeonato a pesar de la mala racha reciente.

Así quedaron las tablas de posiciones del Clausura y de la Anual tras la victoria de Peñarol: el triunfo que le valió US$ 3.000.000 y abrió una puerta a Nacional

Peñarol 3-0 Cerro Largo: cortó una racha de 45 días sin victorias, goleó el día que sus hinchas volvieron al CDS, ganó la Tabla Anual y jugará la final de la Liga

Para llevarse la Anual Peñarol necesitó 69 puntos, producto de 20 victorias, 10 empates y siete derrotas. Obtuvo el 62,1% de los 111 puntos en disputa, perdiendo en el camino 42 unidades, casi un torneo corto entero (45 puntos).

Con este puntaje el carbonero igualó la peor temporada de un ganador de la Anual desde 1994, cuando comenzaron a disputarse los Apertura y Clausura. El récord lo tenía en solitario el Nacional de 2020, que también ganó la acumulada con 69 unidades, con 19 partidos ganados, 12 empatados y seis perdidos.

En el podio quedó el Peñarol de la temporada 2015/2016, que ganó la tabla del año con 58 puntos en 30 partidos, un porcentaje del 64,4% de las 90 unidades disputadas.

Diego Aguirre lidera esta tabla tanto en el extremo negativo como en el positivo, ya que el Peñarol de 2024 fue el equipo que ganó la Anual con más puntos y con mayor porcentaje de unidades. Se coronó con 93 puntos en 37 fechas, un porcentaje del 83,7% de efectividad. Solo el Nacional de la temporada 2000, que obtuvo 81 puntos en 33 fechas, había superado el 80% de las unidades en disputa (un 81,8%).

Por otra parte, con sus siete partidos perdidos en la liga de este año Peñarol también empató al Liverpool de 2023, que era hasta el momento el equipo ganador de la Anual con más derrotas desde la inclusión del Intermedio en 2017, que pasó el calendario de 30 a 37 fechas. De todas formas, el récord absoluto en este aspecto lo tiene Nacional, que en la temporada 2014/2015 se llevó la acumulada con siete derrotas en 30 partidos.