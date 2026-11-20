Nacional visita a Cerro este viernes a las 16:30 en el Estadio Luis Tróccoli por la última fecha del Torneo Clausura, en busca de una victoria para terminar lo más alto posible en la Tabla Anual y asegurarse uno de los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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Los albos quieren mantener la racha récord de 30 participaciones seguidas en el principal torneo de clubes de la Conmebol, además de los premios económicos que otorga el certamen.

Los tricolores buscan asegurarse uno de los puestos de clasificación a Copa Libertadores, a la que acceden los tres primeros de la Tabla Anual : Peñarol ya lo logró al ganar este jueves esa tabla con 69 puntos, Montevideo City Torque está segundo con 65, Deportivo Maldonado tercero con 63, y Liverpool, que juega este viernes a la misma hora ante Wanderers, y Nacional se ubican con 62.

Daniel Carreño en el partido entre Nacional y Albion

Para ser segundo e ir directo a fase de grupos, el albo tiene un panorama muy difícil: debe ganarle por ocho goles a Cerro y esperar que Liverpool pierda, empate o gane por un gol.

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Nacional tiene un saldo de +11 goles a favor y Torque +18, por lo que los celestes tienen mayor cantidad favorable.

Para ser tercero e ir a fase previa de la Libertadores, los albos deben vencer a Cerro y esperar que Liverpool no gane ante Wanderers.

Si Nacional empata y Liverpool pierde, igualará a Deportivo Maldonado en puntos pero quedará por debajo en diferencia de goles (+20 de DM ante +11 del CNF).

Además, en ese caso el equipo de Daniel Carreño podría ser superado por Racing (61 puntos) si le gana este viernes a Central Español, partido que también se juega desde las 16:30.

La otra opción de los tricolores para ir a la Copa Libertadores, como Uruguay 4, es ganar la Copa AUF Uruguay, en la que está en instancia de semifinales y deberá jugar ante Montevideo City Torque para llegar a la final.

En la otra semi están Danubio y Juventud. Los franjeados, por haber bajado a Segunda división, no podrán jugar la Copa Libertadores 2027 en caso de ser campeones.

Si Nacional no gana la Copa AUF Uruguay y finaliza en los puestos 4, 5, 6 o 7 de la Tabla Anual irá a la Copa Sudamericana.