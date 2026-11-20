El entrenador uruguayo Pablo Bengoechea inició este viernes una nueva etapa en el fútbol peruano al ser presentado oficialmente como director técnico de la Universidad César Vallejo.

El técnico riverense de 61 años arribó a Trujillo con el firme objetivo de conducir al conjunto poeta de regreso a la Liga 1 durante la temporada 2027, tras una campaña en la que el club terminó séptimo en el Grupo 1 de la Liga 2 y no logró clasificar a los playoffs por el ascenso.

Durante su presentación, Pablo Bengoechea manifestó su orgullo por asumir este reto y aseguró que la institución cuenta con todas las condiciones necesarias para retornar a la máxima categoría.

Asimismo, adelantó que ya trabaja junto al gerente deportivo Luis Gálvez en el armado del plantel y que la pretemporada comenzará en los primeros días de enero.

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En Universidad César Vallejo se encontrará con su compatriota, el arquero Facundo Silva, cuyo vínculo vence a fin de año.

Esta será la cuarta experiencia de Bengoechea en los bancos de Perú.

Su último ciclo fue al frente de Comerciantes FC en la Segunda división hasta octubre de este año, sumado a su recordado paso por la selección peruana en 2014 y a sus exitosas campañas con Alianza Lima, club con el que conquistó el título nacional en 2017 y alcanzó dos finales consecutivas en 2018 y 2019.

Así lo presentó Universidad César Vallejio: